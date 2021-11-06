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Anasayfa / Eğitim / Akademik Personel Alınacak!

Akademik Personel Alınacak!

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 8 Akademik Personel alacağını duyurdu.

akademik personel alınacak!
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Akademik Personel Alınacak!

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 8 Akademik Personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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