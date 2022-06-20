AK PARTİ’Yİ NE HALE GETİRDİNİZ, KRAL ÇIPLAKLAR

20 yılın sonunda bunu da duyduk: “Kral çıplak!”Üstelik bunu söyleyen AK Parti’nin önemli isimlerinden biri olan Bülent Arınç.

“Kral çıplak”sözü özellikleSayın Cumhurbaşkanımıza söylenmiş olsa da ben öyle değerlendirmiyorum, Bülent Arınç’ın sözleri

20 yıldır AK Parti’ye çöreklenmiş menfaat çetelerine söylenmiş söz olarak değerlendiriyorum. Büyük ihtimalle kasımda erken genel seçim var. Nedeni ise 2023 Haziranda yapılacak seçimde Sayın Cumhurbaşkanının yeniden adaylığının önündeki hukuki süreç. Çok çabuk gündem tüketen dünyanın birinci ülkesi olan Türkiye hayat pahalılığını,mutfaktaki yangını, enflasyonu unuttu. Tek gündem siyasilerde olduğu gibi vatandaşında gündemi seçim ve geçim artık.

Sayın Cumhurbaşkanı tüm muhalefet bloğuna karşı tek başına mücadele ederken, AK Parti üst düzey yöneticileri saçmalamaktan başka bir şey yapmıyorlar. Menfaat çeteleri, kral çıplaklar AK Parti’yi ne hale getirdiklerinin farkındalar. AK Parti’nin kaybedeceği bir seçim sonrasında neler olacağını hesaplayarak özellikle son iki yıldır, ganimet gördükleri kamunun para musluklarını vampirler gibi emmeye başladılar. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Malatya’yı incelersek Türkiye’nin ne halde olduğunu çok net bir şekilde görürüz.

Pandemi ile başlayan hayat pahalılığı ve yükselen enflasyon karşısında Malatya’da AK Parti içinde siyaset yapanlar, bir yandan şeker stoklarken,diğer yandan Malatya’da para kazanılacak tüm kamu ihalelerini kaptılar. Hukukçu AK Partililer tüm kamu davalarını haksız bir şekilde kendi hukuk bürolarına yönlendirerek diğer hukuk bürolarına yaşam hakkı tanımadılar. Birçok kurum tarafında sağlanan hibe ve kredileri adeta kendi aralarında paylaşarak önemli iş insanlarını yok saydılar. Devlet imkânlarını kullanarak Malatya’da ticarette rekabeti ortada kaldırdılar. Beş yıl önce sıradan biri olan insanlar bu gün Malatya’nınkalburüstü zenginleri arasında sayılmaya başlandılar. Her platformda Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ismiyle başlayıp, ismiyle bitirdikleri konuşmalar ile Sayın Cumhurbaşkanımıza “Kral çıplak” sözlerini söylettiler. Asıl “Kral çıplak” Malatya AK Parti içinde siyaset yapanlardır. (istisnalar hariç) AK Parti içinde siyaset yapan üst düzey isimlere bir bakın, aile efratları ne işle meşguller hanlar,hamamlar,inşaatlar. Bülent Arınç’ın “Kral çıplak” sözleri bana battığı kadar hiçbirine batmamıştır, herkes keyfinde zevkinde.

Malatya’da ne kadar liyakatli insan varsa hepsi küstürüldü, bir şekilde AK Parti’den uzaklaştırıldı. ‘Bizden olsun ne olursa olsun’ diyerek tüm İslami hassasiyetleri ortadan kaldırdılar. AK Parti’den olan Büyükşehir belediye başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a bile savaş açtılar. Bana gelen bir iddia var ki uzun zamandır beynimi kemiriyor. “Kral çıplak” sözlerinin ateşinde bu yazımda sizlerle paylaşıyorum. Birsiyasetçiye ait olduğu iddia edilen restoranda yüklü miktarlarda AK Parti İl Başkanlığına kesilen faturalar var. Bu yüklü miktarlarda kesilen faturalara bir anlam veremedim AK Parti il teşkilatının bu faturaları ödeyecek paralarının olmadığını biliyorum. Aklıma farklı, farklı şeyler geliyor acaba…

Ömer Faruk Öz’ün “Artık Malatya’da siyaset yapmayacağım” derken benimle paylaştığı özel bilgiler bu gün gerçek oldu. 30 yıllık gazetecilik hayatım boyunca hiç bir siyasi partinin içinde olmadım, hiçbir siyasi partinin savunucusu olmadım. Hep objektif oldum. Devletim, vatanım, bayrağım hep önceliğim olmuştur.

Artık Sayın Cumhurbaşkanımı savunma ihtiyacı hissediyorum. Kimlere karşı derseniz AK Parti’yi bu hale getiren AK Partili “Kral çıplaklara” karşı.