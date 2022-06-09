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SON DAKİKA| AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu!

SON DAKİKA| AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu!
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AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu!

Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. AK Parti’nin İzmir’de düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan ve önemli açıklamalar yapan Erdoğan, seçim tarihi ve Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı içinde ilk kez net konuştu.

Erken seçim olmayacağını söyleyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, “Ha bire ‘Seçim tarihi belli olsun’ diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı adayı içinde Kılıçdaroğlu’na cevap veren  Erdoğan, “İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan.” (Haber Merkezi)

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