AK Partili Çalık’tan Taksi Durağına Ziyaret

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’da Mehmet Buyruk Caddesinde bulunan Zafer Taksi Durağı’nı ziyaret etti.

Milletvekili Çalık, Malatya’da Zafer Taksi Durağı’nı ziyaret ederek taksici esnafıyla sohbet etti. Taksiciler, Milletvekili Çalık’a çay ikramında bulundu.

Şoförlerden biri yapımı devam eden 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin ne zaman faaliyete geçeceğini sordu.

Milletvekili Çalık, “Fiziki gerçekleşmesi yüzde 96 seviyesinde ve yıl sonunda inşallah hizmete girecek” dedi.

Bir taksicinin de “Vekilim Allah’a emanet ol, Allah razı olsun. Biz şoför esnafı olarak sizden çok razıyız, sizi her gün saha da görüyoruz. Reisimize de selamlarımızı ilet” demesi üzerine Çalık, “Sağolun varolun, Allah cümlemizden razı olsun. Tabii ki iletirim.” ifadesine yer verdi. Çalık, daha sonra taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milletvekili Çalık ardından Mehmet Buyruk Caddesindeki esnafları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. (Bülten)

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