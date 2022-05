AK Parti toplantısında 2023 seçimi konuşuldu

ŞÜKRAN MALKOÇ

‘Daraltılmış İl Danışma Meclisi’ AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda bir araya gelen teşkilat mensupları istişare ve değerlendirmelerde bulundu. AK Parti İl Başkanı İhsan Koca’nın selamlama konuşmasının ardından başlayan toplantıda, AK Parti iktidarında yapılan hizmetler anlatıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Daraltılmış İl Danışma Meclisi’ Toplantısı’nı AK Parti İl Başkanı İhsan Koca yönetti. Toplantıda, AK Parti’nin 20 yılda yapmış olduğu hizmetler ve 2023 seçimi konuşuldu.

“BORÇTAN ŞİKÂYETÇİ OLMADIK”

İlçe belediye başkanları adına konuşan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yapmış oldukları hizmetler hakkında bilgi vererek, “Hiçbir zaman borçtan şikâyetçi olmadık. Her belediyenin borcu olur ama karşılığında da hizmeti olmalı diye düşünüyoruz. 41 kişi ile çalışan belediyeyi devraldık. Şuanda 34 belediyenin çalışanı var. Kurduğumuz iki şirkette 100 gencimizi istihdam ediyoruz. Kadın Kooperatifi’nde 30 kadını istihdam ediyoruz. Yeni açılışını yapacağımız bir sanayi sitesi kuruyoruz. Burada da 500-600 gencimizi istihdam edip kırsal ilçelerde göçün önüne geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“BÜTÜN EKİPLERİMİZ YOĞUN ÇALIŞMA İÇERİSİNDE”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ekibiyle beraber sahada gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak 2023-2024’ü daha sağlıklı karşılamak ve 2023’te bir dönüm noktası yaşanması noktasında Malatya’nın her sahasında her tarafında gece gündüz demeden bütün ekiplerimiz yoğun çalışma içerisinde ilçe belediyelerimizle, teşkilatlarımızla güzel bir çalışma içerisindeyiz. Bu dönem bizim için çok önemlidir. Arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz talimatta da özellikle 2023’ü daha iyi daha güzel bir şekilde neticelendirmemiz ve Malatya açısından farklı bir yapıda değerlendirmemiz için sahada gece gündüz durmadan kimin ne ihtiyacı varsa yapılması noktasında gerekli talimatı verdik” dedi.

“HİÇBİR ZAMAN KİŞİSEL SİYASET YAPMAYACAĞIZ”

Ülkenin geleceği ve kalkınması için çabaladıklarını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Yola çıktığımızdan beri bizimle birlikte olan kişilerle birlikte bugünlere kadar geldik. Her sürecin ne kadar zor olduğunu bu sahada olan arkadaşlarımızla birlikte çok net bir şekilde gördük. İlk günden beri aramızda olan arkadaşlarımız var. Bu salonda olmasalar bile dışarıda bizlerle olan bizleler bu süreci yürüten paydaşlarımızın destekleri var. Çok değerli yol arkadaşlarımız var, Allah hepsinden razı olsun. Yolumuzu çok iyi görmemiz lazım, rotamızı çok iyi bilmek zorundayız. Haliyle dışarıda hangi argüman olursa olsun hangi gelişim olursa olsun biz bu ülkenin içinde bulunduğu durumu dünyanın, bölgemizin içinde durumu, gelişmeleri çok yakından görerek siyasi duruşumuzu, dik bir duruşla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar çok ağır badireler atlattık, her seçimin çok önemli olduğunu söyledik ama dünyanın gidişatına baktığımız zaman bölgemizdeki gelişmelere baktığımız zaman gerçekten her seçim bir öncekine göre çok daha anlam ifade ediyor. Bu ülkemiz için, ülkemizin geleceği için, ülkemizin birliği, beraberliği, kalkınması için ülkemizin terörden arınması için ülkemizin ekonomik güçlenmesi adına bölgedeki huzur, barış ve istikrarın korunması adına çok çok önemli. Haliyle Türkiye’nin ve Türkiye Devleti’nin istikrarının bozulması için her türlü girişim yapılıyor. Muhalefete baktığınız zaman zaten neyin ne olduğunu görürsünüz. Sürekli Türkiye’nin şikâyetedildiğini görürsünüz. Türkiye’nin her kurumunun istikrarsız hale getirilmesi, güvensizlik oluşturulması adına en kritik konumlara dahi adeta bir baskın yapılarak açıklamalarının bu kurumların güvenilmez olduğuna dair ön yargı için böyle en alt kuruma kadar indiler, haliyle bunu hala sürdürmeye gayret ediyorlar. Bu aslında Türkiye’deki güven ortamının bu bir yatırım olabilir, genç istihdam olabilir. Bunları sarsmak adına insanlarda bir ümitsizlik oluşturmak adına büyük bir gayret sarf ediliyor. Bunun senaryoları dışarıda da yazılıyor. İçeride de oynanıyor 6’lı -7’li masa biri gözüküyor biri gözükmüyor. Her biri farklı bir senaryo ortaya koyuyorlar ama biz dediğim gibi bu karanlık ortam içerisinde doğruyu net bir şekilde görmemiz lazım. Hiçbir zaman kişisel siyaset yapmayacağız, gütmeyeceğiz bunun vebali çok daha büyük. Bu dava bir davadır. Yani dava olarak bakmamız lazım. Ülkemizin, gelişmemizin, büyümemizin, bayrağımızın, ezanımızın davası olarak görmek lazım. Biz hizmete böyle çıktık bu anlayışla çıktık, gelen olur olmaz, nerede olursak olalım biz sokakta belki daha çok etkili oluruz. İnsan duruşuyla daha çok etkili olabilir. Samimi olduğumuz müddetçe de bu davaya hizmet etmiş oluruz. Ama ferdi menfaat için, farklı hesaplar için eğer geliyorsak, uyuyorsak bu ne davamıza ne kendimize ne çevremize katkısı olmaz bunun için Rabbim samimiyetimizi bozmasın, inşallah 2023 seçimlerine aynı samimiyetle aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Ekonomik dalgalanma şuanda bizim en çok mücadele etmemiz gereken bir konu. Ekonomik istikrarın bozulması içinde demin söylediğim gerekçelerin birçoğu da aslında ekonomik huzursuzluk oluşturmak adına yapılıyor. Ama her şeye rağmen gerçekten gecesini gündüzüne katmış bir liderimiz var ona inanmış kadrolar var. Samimi bir şekilde vatandaşımızın, halkımızın, her kesimin ve her sektörün mağdur olmaması adına çok hızlı tedbirler alınıyor ki Cumhurbaşkanımız sabit gelirlilerin, dar gelirlilerin tekrar değerlendirileceğini ve bu artan fiyatların enflasyon karşısında ezdirilmeyeceği vurgusu yaptı. Şunu net görüyoruz 240 milyar dolar bir ihracata ulaştık, emin olun AK Parti kurulduğunda 30 -35 milyar civarındaydı biz bunu artık neredeyse bir ayda yapar hale geldik. Türkiye’nin geldiği nokta bu Türkiye’nin ekonomik gücünü gösteriyor. Hâlbuki fiyat artışı var bunları hepimiz hissediyoruz ama bu badirenin içerisinden çıkaracakta yine inşallah bu kadrolar olacak. Dolayısıyla bu mücadelemiz ekonomide de terörde de sürecek. Terörle gerçekten mücadelede Türkiye çok büyük yollar aldı, çok büyük bedeller ödedi, canımız gitti, kanımız aktı, ekonomik büyük kayıplarımız oldu ama buna rağmen terörün üstesinden geldik. Ülkemizi savunma sanayide dünyada sayılı ülkeler arasına taşıdık. Dolayısıyla bu yolumuza devam edebilmek içinde sizlerin hepimizin daha birlik ve dirlik içerisinde olarak hiç bir zaman fitneye, fesata fırsat bırakmadan kavgaya, kıskançlığa sebebiyet vermeden gerçekten hiç kimseyi aldatmadan, aldatılmadan yoğun bir şekilde yolumuza inşallah herkesle herkeste görevini doğru bir şekilde yaparak 2023’de de hep birlikte yol yürüyeceğiz rabbim utandırmasın” ifadelerini kulandı.

“DURMAK YOK YOLA DEVAM DİYORUZ”

“Türkiye’de ana muhalefet sorunu var” diyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, sözlerine şöyle devam etti:

“20 yıldır AK Parti Türkiye’ye hizmet ediyor. 20 yıldır hizmet ederken de 14 seçim geçirdik. 2023 seçimlerinde de Allah nasip ederse CHP’yi yenecek ekip burada inşallah. 2023’e altın harflerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yazdıracak ekip burada inşallah. Türkiye’nin sorunu var, evet Türkiye’nin en önemli sorunu ana muhalefet sorunu. Yenildikleri seçimlerin sayısının onlar hatırlamıyorlar biz bir kez hatırlatalım. 3 Kasım 2002 ile başladık ‘hiçbir şey eskisi gibi olamayacak’ dedi Cumhurbaşkanımız. 2002’de almış olduğumuz oyla tek başına iktidar olduk. 2004 mahalli idareler, 2007 genel seçimler ve halk oylaması, 2009 mahalli seçimler, 2011 genel seçimler,2014 mahalli ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2015 genel seçimler, 2017 referandum, 2018 genel seçimler, 2019 mahalli seçimleriyle, demokratik seçimlerle AK Parti bu ülkenin millet desteğini, duasını aldı. 6’lı masayla, masanın altında kalanlarla yol yürüyenlerin gereken cevabı milletimiz Allah nasip ederse verecek. Son açıklanan siyasi partilerin güncel üye sayısını sizlerle paylaşmak istiyorum, Yeniden Refah Partisi 215 bin, HDP 43 bin 218, MHP 480 bin 584, İYİ Parti 568 bin 918, CHP 1 milyon 339 bin, AK Parti 11 milyon 40 bin 139 üye ile bu millete hizmet ediyor. Malatya’daki 136 bin üyeyle tüm iller içerisinde il beşe giren Malatya’mıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz üyelerimizle, parti yöneticilerimizle, seçilmiş milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, bakanlarımızla ve Recep Tayyip Erdoğan’la, Cumhur ittifakımız ile birlikte durmak yok yola devam diyoruz.”

“HİÇBİR ZAMAN ALGI ÜZERİNDEN SİYASET YAPMADIK”

AK Parti olarak algı siyaseti yapmadıklarının altını çizen AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Sahada gördük ki vatandaş bizi bizde vatandaşı özlemiş. Bütün kapılar AK Parti’ye açık, yeterki biz onlara gidelim, doğru iletişimler kuralım, dertleriyle dertlenelim, sorunlarına çözüm üretelim. Bu millet gerçekten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında sonuna kadar var. Bu gücü hep beraber kullanalım. Biz, her seçimi kendi zorluğu içerisinde geçirdik. Her seçiminde gerçekten bir teması vardı. 2007 seçimini kazandıktan sonra vesayet odaklarıyla mücadele ettik ve o mücadele sonunda Türkiye’yi vesayet odaklarından bir bir temizledik. 2011 yılında eser siyasetinin zirve yaptığı eserlerimizle, hizmetlerimizle milletimizin karşısına çıktığımız seçimlerdi. Orada verdiğimiz mücadele başkaydı. 2018 yılında yeni bir sisteme geçtik ve milletin onayını aldık. Dolayısıyla biz her seçimde farklı bir coşku ve anlayışla gittik. 2023 seçimlerinde bugüne kadar 20 yılda yaptığımız hizmetlerin taçlandırılacağı, onların muhasebesinin yapılacağı, bugüne kadar yapmış olduğumuz kazanımları yarınlara taşıyacağımız bir seçim olacak. Bu seçim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi değil, bu seçim Türkiye’nin geleceği için çok önemli. Bu noktada milletimize davamızı anlatma noktasında gayret etmemiz lazım. Birileri domates, patates, göçmenler üzerinden siyaset yapabilir. Ama biz bugüne kadar Türkiye için neyin doğru olduğunu düşündüysek, sonuna kadar savunduk. Hiçbir zaman algı üzerinden siyaset yapmadık, hizmet üzerinden siyaset yaptık. Malatya’nın her köşesinde Ak Parti’nin hizmetlerini görürsünüz. Malatya’nın her köşesinde mührünü görürsünüz, belediyelere bakın farkı görürsünüz. Hükümetimiz Malatya’ya ne yapılacaksa rahatlıkla yapıyoruz. Dolayısıyla bakacağımız yüz, sıkamayacağımız el yok. Yeterki yapılanları doğru anlatalım, millete yalan söylemeyelim. Millete tutamayacağımız söz vermeyelim, milletle beraber ağlayalı, beraber gülelim. 2023 ve sonraki seçimlerde AK Parti iktidarının olacağını şimdiden söyleyebiliriz” dedi.