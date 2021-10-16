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Anasayfa / Gündem / AK Parti Teşkilat Eğitimi Düzenliyor

AK Parti Teşkilat Eğitimi Düzenliyor

AK Parti Malatya Teşkilatı tarafından hafta sonunda “Teşkilât İçi Eğitim” programı düzenlenecek.

ak parti teşkilat eğitimi düzenliyor
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AK Parti Teşkilat Eğitimi Düzenliyor

AK Parti Malatya Teşkilatı tarafından hafta sonunda “Teşkilât İçi Eğitim” programı düzenlenecek.

AK Parti Malatya İl Başkanı Avukat İhsan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “16-17 Ekim Cumartesi ve Pazar Günleri 10.00 ve 16.00 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Yeni Nikah Sarayında gerçekleştirilecek olan “Teşkilât İçi Eğitim” programına, İl ve ilçe ana kademe, gençlik ve kadın kolları teşkilat üyelerimizin katılımını bekliyoruz” dedi.

AK Parti Malatya Teşkilatı tarafından hafta sonunda düzenlenecek olan “Teşkilât İçi Eğitim” programına, parti genel merkezinden de katılımın beklendiği öğrenildi. (İHA)

akp

 

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