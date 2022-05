AK PARTİ SEÇİM STARTI VERDİ

“2023 seçimlerine hazırlanıyoruz”

ŞÜKRAN MALKOÇ

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen ‘Teşkilat Akademisi Mahalle’ programı Malatya’da da düzenlendi. Program öncesi basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, “Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde dinamik ve sağlam bir teşkilatla 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. Malatya’dayız ve Malatya her zaman AK Parti’nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olmuştur” dedi.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve AK Parti Malatya İl Başkanlığınca tertiplenen ‘Teşkilat Akademisi Mahalle’ programı, Malatya Kültür ve Kongre Merkezi’nde AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un katılımı ile gerçekleştirildi.

“BİZ BÜYÜK BİR SİYASİ HAREKETİZ”

2023 seçimlerine hazırlandıklarını dile getiren AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, “Grup Başkanvekilimizle beraber Malatya’dayız, Teşkilat Başkanlığımızın Teşkilat Akademisi bağlamında mahalle temsilcilerimizin eğitimi için buradayız. AK Parti güçlü bir siyasi harekettir, büyük bir toplumsal harekettir. Toplamda 11,5 milyon üyemiz bulunmaktadır. Bu da birçok partinin aldığı oydan daha fazladır. 2 milyon teşkilat mensubumuz var. O nedenle biz büyük bir siyasi hareketiz. 2023 seçimlerine hazırlık bağlamında mahalle temsilcilerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla eğitim çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde dinamik ve sağlam bir teşkilatla 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. Malatya’dayız ve Malatya her zaman AK Parti’nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olmuştur. Malatya en zor zamanlarda en kritik zamanlarda her zaman demokrasiden yana oldu, milli iradeden yana oldu, milletin adamlarına sahip çıktı, Menderes’e, Özal’a ve Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman sahip çıktı. 2023’e giden yolda da Malatya bizimle yol arkadaşlığına devam edecektir” açıklamasını yaptı.

“ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR”

AK Partinin bilgiye dayalı siyaset yaptığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Bugün AK Parti AR-GE Eğitim Başkanlığının düzenlediği eğitim programı için Malatya’dayız. Sayın Bakanımızla birlikte mahalli teşkilatlarımıza yönelik çalışmalar yapacağız. Daha önce il ve ilçe teşkilatlarımızla ilgili olarak Türkiye’nin değişik illerinde aynı anda yapılan çalışmalarıdır. Bu çalışmalarımız AK Partinin en önemli özelliklerinden bir tanesi bilgiye dayalı siyaset yapması ve teşkilatların her konuda bilgilendirilmesidir. Bu anlamda 2 yıllık bir pandemi sürecinden sonra 2023’e giden yolda bir araya gelip seçmenin bilgilendirilmesi ve ardından da seçime yönelik çalışmalara hızlı bir şekilde devam etmesi önemli. Bu anlamda da AK Parti İl Başkanlığımızın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Malatya’mız Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimiz başta olmak üzere Malatya’mız AK Partiye en fazla destek veren büyük bir ildir. Malatya’nın gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarımız devam etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “Kıymetli Bakanıma ve değerli başkanıma teşkilatımız adına hoş geldiniz diyorum. Burada AK Partinin tarihi yazılıyor. Akdoğan yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızla önce danışman olarak, sonra kabinede Başbakan Yardımcısı olarak şu an başkanımız olarak genel merkezimizde görev yapmaktadır. Partimizin çok önemli isimlerinden birisidir. Önce Adalet Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. Şu anda da Cumhurbaşkanlığı vekilliği yapmaktadır. AK Parti bir okul. Biz de bu okul hocalarımızı Malatya’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. AK Parti Genel Merkezimiz AR-GE Başkanlığımız ve şimdi en önemli kılcal damarlarımız olan mahalle başkanlarımızla da beraberiz. Bugün kıymetli başkanımızı da Malatya’da ağırlıyoruz. Ben de bütün milletvekili arkadaşlarımız ve teşkilatımız adına kıymetli başkanlarıma ve bakanlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum ”dedi.