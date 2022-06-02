AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısına Borsa Cezası!

Hisse senetlerinde manipülatif hareketler cezasız kalmadı. AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Budak’ın da aralarında bulunduğu 17 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret’in (KRSTL) hisselerinde, dikkat çeken fiyat ve hareketler olduğunu tespit etti.

KRSTL hisselerinde 17- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında olağandışı fiyat ve miktar hareketleri incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda aralarında AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Budak’ın da bulunduğu 17 kişinin Twitter ve Telegram üzerinden KRSTL payının fiyatı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat elde etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Ahmet Mehmetoğlu, Burhan Budak, Erkan Uzun, Hikmet Yurtbay, Kemalettin Vatansever, Kenan Yurtbay, Melek Akkar, Murat Gülcü, Mustafa Budak, Nezir Yeşilyurt, Orbay Ceylan, Orhan Yılmaz, Rıdvan Budak, Saliha Sezikli, Sezer Sezikli, Sinan Yurtbay ve Yeşim Barışçıl’a 6 ay süreyle borsada geçici işlem yasağı getirildi.

Devam eden soruşturmanın sonucuna göre 17 kişinin para cezasına çarptırılabileceği de ifade edildi. (Haber Merkezi)