AK Nokta kampanyası Battalgazi’de devam ediyor

AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde başlatılan AK Nokta kampanyası, Malatya ili Battalgazi ilçesinde de devam ediyor. AK Nokta standını ziyaret ederek, üyelik çalışmaları hakkında bilgi alan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Hemşehrilerimizin tercihi yine AK Parti” dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde başlatılan AK Nokta kampanyası kapsamında, Yeni Camii Meydanı’nda açılan üyelik standını ziyaret eden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, vatandaşların tek umudunun hâlâ AK Parti olduğunu ifade etti. Kahveci; “Siyaset, insan odaklı yapılması gereken bir iştir. Vatandaşlarımızın ilçemizde en yoğun olduğu bölgeler de belli. Bizlerde bu bölgelerde, gerek hemşehrilerimizin sorun ve problemlerini dinlemek gerekse üyelik kayıtları almak üzere bulunmaktayız. Bugün Yeni Camii Meydanında gerçekleştirilen bu uygulamaya biz de eşlik ettik. Vatandaşlarımızın bize olan istek ve taleplerini not ettik. Çözemedikleri problemleri çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Aynı zamanda buradan bir beslenme durumumuz da ortaya çıkacak. Ülkeyi yönetirken mutlaka toplumdan bir şeyler almamız gerekiyor. Seçim dönemlerinde bunlar her siyasi parti tarafından yapılıyor, ancak önemli olan seçim dönemleri dışında bu tür faaliyetlerde bulunmak. Bu anlamda parti olarak bu çalışmamızı sürdürmeye devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

KAHVECİ, “AİLEMİZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”

AK Parti teşkilatları olarak, her zaman vatandaşlarla iç içe olduklarını dile getiren Başkan Basri Kahveci, “Vatandaşlarımızın desteklerine, muhabbetlerine mazhar olabilmek adına gece gündüz, yakın uzak ayrımı yapmaksızın her bir vatandaşımızın gönlüne dokumaya gayret ediyoruz. Bu nedenledir ki ailemiz her geçen gün büyümekte. İşte bizi diğer siyasi partilerden ayıran en büyük etken de budur. Bugün algı yapıp AK Parti bitti diyenler, gelip AK Nokta stantlarımızı ziyaret etmelidirler. Bugün baktığımız zaman ilçemizdeki nüfusun yüzde 28’inin partimize üyeliği bulunmaktadır. Ayrıca AK Nokta standımızın ilçemizde bulunduğu günlerde ise günlük yaklaşık 500 yeni üye de partimize katılmaktadır. İnşallah bizler yüzde 28 olan bu üye oranımızı da arttırarak, 2023 zaferimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Buradan bir kez daha tüm hemşehrilerimizi partimize üye olmaya ve 2023 zaferimiz için gün saymaya davet ediyorum.” dedi.

Başkan Kahveci ziyarette bulunduğu AK Nokta standına gelen vatandaşlarla sohbet ederek, üyelik kayıtlarını aldı. (Bülten)