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Aile Ve Sosyal Hizmetler de Uyuşturucu Skandalına Tepki

İYİ Parti Malatya Kadın Politikaları Başkanı Arzu İmik Kayış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında uyuşturucu hap ele geçirilmesi ile ilgili konuştu.

aile ve sosyal hizmetler de uyuşturucu skandalına tepki
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Aile Ve Sosyal Hizmetler de Uyuşturucu Skandalına Tepki

İYİ Parti Malatya Kadın Politikaları Başkanı Arzu İmik Kayış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında uyuşturucu hap ele geçirilmesi ile ilgili konuştu.

30 Ekim tarihinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde görevli F.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirilmiş ve şahıs gözaltına alınmıştı. Yapılan sorgulamada ise İl Müdürlüğü bodrum katında benzer uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin saklandığı beyanı üzerine yapılan aramada söz konusu maddelere de el konulmuştu.

“SAYIN BAKANI İŞİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”

İYİ Parti Malatya Kadın Politikaları Başkanı Arzu İmik Kayış ise skandalın ardından şu açıklamaları yaptı:

“Uyuşturucu baronlarının ülkemizde cirit attığını, ülkemizin uyuşturucu ticaretinin geçiş hattı olduğunu mafya liderinin iddialarından duyuyorduk. Ne yazık ki sokaklarımızda da birçok genç bu bataklığa saplanmış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ise bu gibi durumlara karşı önlem alması gereken bir yer olması lazımken tam aksine il müdürlüğünde uyuşturucu skandalı patlak verdi. Bunun üzerine CHP’den bir açıklamayla yalnızca “skandalın üstü örtülmesin” denilmiş. Bakan Derya Yanık ise anlamsız biçimde bu çağrıya karşı CHP’ye laf atmış. Sayın Bakan, sizin işiniz sağa sola cevap vermek değil. Sizin işiniz bu olayların olmamasını sağlamak, bunun için elinizden geleni yapmak. Geldiği günden beri tuhaf davranışlarıyla dikkat çeken Bakanı kendine çeki düzen vermeye ve işini yapmaya davet ediyoruz.” (Bülten)

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