AİLE OKUMALARI -1-

-Aile mi?

-Geçiniz efendim, her gün bu güzellemeleri duymaktan biz bıktık!

-Hangi aileden bahsediyorsunuz,hani şu şiddet ve cinayetlerin üretildiği kurum mu?

-Bilmediğimiz bir şey var mı ki?

Deyip okumadan geçmeyiniz, lütfen. Vakit harcamaya değecek bilgiler bulacaksınız.

Bu konuyu en iyi bilenlerden ya da en iyi araştıranlardan biri olduğumuzu iddia etmiyoruz.

Bizimkisi bir tecrübe. Yirmi yıla yaklaşan bir sürede Aile ve Dini rehberlik bürolarında çalışmanın verdiği bir tecrübe. Bu yazı dizisi ile karınca misali, yangını söndürmeye su taşıyacağız.

Anneler-babalar, karılar- kocalar, abiler-kardeşler, teyzeler- dayılar, halalar- amcalar! Gelin şu yanlış iliklenen ilk düğmeden başlayalım. Kimseye kızmayalım “biz bu kadar değiliz” diyelim. Bilmiyoruz sadece bilmiyoruz. Kitap okuyoruz diye övünürken kitapsız kaldığımızın farkında değiliz. Bir nesil, başkalarına benzemek hınca hınç mücadele eden akılsız yığınların saplantılarına maruz kaldık. Allah’tan, imandan, ahlaktan uzaklaştırıldık. Eğitim sistemimizin temelinde batının sapık düşünürlerinin teorileri var. Gerçek bilgiden uzaklaşmışız. Git gide benzemek istediğimiz o toplumlara yaklaştık

Oysa ailemizi kurtaracak hakiki bilgi sadece Yüce yaratıcının yanındadır. O,Yarattığı kulunu herkesten daha iyi bilmez mi? İnsanoğlunun aklını kullanarak koyduğu hangi kanun, kural, nizam yaratıcıdan üstün olabilir ki? Bu mümkün mü? Vicdanını harekete geçiremediğiniz hangi insanı kurallarla hizaya getirebiliriz?ÂLİM OLAN ALLAH (C.C) DEĞİL MİDİR?her konuda olduğu gibi aile konusunda en iyi bilgiyi ALLAH’TAN VE RESULUNDEN başka nerde bulabiliriz ki?

İşte bu yüzden bu yazı dizimiz de şu soruların cevaplarını birlikte bulmaya çalışacağız

– İslam’ın Aile ile ilgili temel prensipleri nelerdir?

– Kuran ve sünnet insanlarla iletişim konusunda nasıl bir yol gösterir?

– Asr-ı saadet döneminde Ailede huzur nasıl sağlanırdı?

Ya da zihnimizde daha kolay şekillenmesi için soruları biraz daha örneklendirelim;

Evlenmeden önce eşler, şiddetin BÜYÜK GÜNAHLAR dan olduğunu biliyorlarmı?

Hakaretin, kötü sözün AĞIR BİR VEBAL olduğunu ve ahirette HESAPLAŞMAYI gerektirdiğinin farkındalar mı?

Kibirlenenlerin ALLAH’IN SEVMEDİĞİ KULLAR olduğunu öğrenmişler mi?

Bağırarak konuşan kişilerden ALLAH’IN HOŞLANMADIĞINI biliyorlar mı?

Onlara evlenmeden önce, alay etmenin yada ayıpları araştırmanın Kur’an’ın yasakladığı ÇİRKİN DAVRANIŞLAR dan olduğunu neden öğretememişiz?

Neden güzel sözün, güzel davranışın SADAKA olduğunu ve amel defterine yazılacağını bilen bireylerden oluşan aileler kuramıyoruz?

Öfkelendiğinde ALLAH KORKUSU ile öfkesini yutan bir kişiden güzel bir eş var mıdır?

Eşinin elini tuttuğunda günahlarının parmaklarının arasından kayıp gideceğini bilen bir eşle evlenen kişi çok şanslı değil midir?

“Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olanınızdır” hadisi şerifin müjdesine nail olmak için yarışan eşlerin toplumumuz için nasıl bir nimet olacağını tahmin edebilir misiniz?

Eşini bir hizmetçi olarak ya da bir para kaynağı olarak gören kişiler yerine eşini Müslüman yoldaşı olarak kabul eden kişiler daha hayırlı olmaz mıydı? Ne diyor peygamberimiz (s.a.s); “Bir kişinin sahip olacağı en büyük hazine onun yüzüne baktığında mutlu eden bir eşe sahip olmasıdır”

Ailesine harcadığının sadaka olduğunun bilincinde olan eşler aile için ne büyük bir değerdir, değil mi?

Evet bunlar İslami prensiplerden sadece birkaç tanesi. Daha fazlası için inşallah diğer haftalarda devam edeceğiz. Umuyoruz ki bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayacaksınız.