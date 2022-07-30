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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden örnek davranış

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden örnek davranış

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlar sıcak yaz günlerinde açlık ve susuzluk içerisinde kalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı MİAD Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Evleri Sitesi,  Huzur Evi ve Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlükleri can dostları unutmadı.

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar sıcak yaz günlerinde, yiyecek ve su bulmada zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi için çeşitli yerlere suluk ve mama kapları yerleştirdi. İl Müdürü Galip sökmen ise, bu duyarlılıklarından dolayı kuruluşlarda çalışan idari personellere teşekkür ederek, “Hayvana merhamet etmeyen insana da merhamet etmez. Bu duyarlılığınız için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Bülten)

 

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