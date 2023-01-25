“Aidiyet duygusunu kazandırmalıyız”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Yeni’ ibaresi getirdiler hiç kimse maça gitmez oldu. O geçmişe duyulan heyecan, o takımlarla büyümüş olanlara, eski başarılar heyecan veriyor. Takımın aidiyet duygusu böyle artıyor. Yeni kurulan takımlar maalesef aidiyet duygusunu geri getiremiyor” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Teknik adamlık kariyerine 1986-87 sezonunda Efsane Malatyaspor’da başlayan Yılmaz Vural, Türkiye’de bugüne kadar çalıştırdığı takımlarda birçok üzüntü ve sevinç yaşadı. Bu sezon devre arasında Hasan Özer’in istifası sonrası Yeni Malatyaspor ile anlaşan Vural, hocalık kariyerine başladığı yere dönerek sarı kırmızılı takımı kümede bırakma için kolları sıvadı. Ligde çıktığı iki maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Yılmaz Vural, ilk sınavında Bodrumspor’a 3-1 mağlup olurken, diğer maçta Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Vural, sarı kırmızılı takımı ligde bırakmak için sezonun kalan haftalarında en az 10 galibiyete ihtiyaç duyuyor. Önceliği sezon sonunda Yeni Malatyaspor’u ligde bırakmak olan Yılmaz Vural, önlem almaması halinde sarı kırmızılı kulübü gelecek sezon çok daha zor günlerin beklediğini söyledi. Vural, “Her hafta Salı günü altyapıdan sorumlu arkadaşlarımızdan ricam, U15’den yukarıda ne kadar oyuncu varsa eli yüzü düzgün olanlara ben kendi gözlemimle bakmak istiyorum. Gittiğim her takımda bunu yaptım. Antrenör olarak yalnızca üstle ilgilenmek değil, hele iki dönem transfer yasağı gelmiş bir takımın altyapısının yukarıya oyuncu vermek mecburiyeti var. Çünkü bu takım bu ekonomisiyle önümüzdeki sezon zor gider” dedi.

“YENİ YENİ MALATYASPOR’ OLUR”

Kadrodaki birçok oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini hatırlatan Yılmaz Vural, “Bu kardeşlerimizi aynı sıkıntılar içerisinde burada tutmak zor olur. Allah nasip eder bu takımı ligde tutarsak bir pazarı olur. Onun için iyi oynamaları mecburiyeti var. Sayı olarak bu takım bir kayıp yaşarsa alttan oyuncu çıkaramıyorsak, hiçbir yerden oyuncu alamayacağımıza göre başımıza Bursa’nın, Eskişehir’in başına gelenler gelebilir. Maalesef o zaman Malatyaspor takımı profesyonel yaşamdaki ikinci deneyiminde çok başarısız bir duruma düşmüş olur. Yani Malatya’yı ligde tutmak için takım yaratmaktan burası yorulur. Yeniden bir takım kurulacaksa ‘Yeni Yeni Malatyaspor’ olur. Buna müsaade etmememiz lazım” diye konuştu.

Malatya’nın futbola olan sevgisini çok iyi bildiği aktaran Vural, “Kendi dönemimi hatırlıyorum o stat 10 küsur bin kişiyi ağırlıyordu. O stat fuldü. Millet stada girmek için birbiriyle kavga ediyordu. İmkanlar, fiziki şartlar bugünkü kadar iyi olmasa da keyif vardı. Ama şimdi süper bir stadımız var. Daha fazla seyirciyi tribüne getirmek için üstümüze düşen ne varsa yapmamız gerektiğini futbolcularıma anlatıyorum” ifadelerini kullandı.

“TEKRAR BİRLEŞME KARARI HEYECAN GETİRİR”

Yaşadığı talihsizlikler yüzünden amatöre kadar düşen efsane Malatyaspor ruhunun canlandırılması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz Vural, “Malatyaspor gibi kapanıp kurulan Gaziantep gibi Mersin, Ordu, Diyarbakır o kadar çok takım kapandı ki bu takımların yerine kurulan takımların başına ‘Yeni’ ibaresi getirdiler hiç kimse maça gitmez oldu. O geçmişe duyulan heyecan, o takımlarla büyümüş olanlara, eski başarılar heyecan veriyor. Takımın aidiyet duygusu böyle artıyor. Yeni kurulan takımlar maalesef aidiyet duygusunu geri getiremiyor. Valimizin dediğine Malatya nasıl tepki verir bilmem ama gönül istiyor ki amatöre düşen o 1966 senesinde kurulmuş Malatyaspor’un oradaki borcunu ödeyip genel kurulda tekrar birleşme kararı alıp böyle bir hamle Malatya’yı yeni bir heyecan getirir. Her şeye rağmen insanları geçmişe döndürüp 27 bin kişilik stadı doldurabilir miyiz? Yeniyi kuranlara elbette saygı duyuyoruz. Onlarda bunları yapmasa zaten bunları konuşamazdık bile” diye konuştu.

“KULÜBÜMÜZÜ İNCELEMEYE GELDİLER”

Malatya Valisi Hulusi Şahin’in talimatlarıyla İçişleri Bakanlığı’nda gelen müfettişlerin Adil Gevrek dönemini incelemeye aldığını da ifade eden Yılmaz Vural, “Ankara’dan İçişleri Bakanlığı’ndan 6’ya yakın müfettiş kulübümüzü incelemeye geldiler. Ne kadar üzücü bir şey. Niye geliyorlar bize Türkiye’de kulüp mü yok? Ne oldu da geliyorlar? Geçmiş yönetime tabi teşekkür ediyoruz ama görüldüğü üzere 400 milyon küsüre yakın bir mirası devir alan yönetim var. Taraftardan rica ediyorum, Allah aşkına yönetici çıkıp oynamıyor. İki maçtan beri istifa diye bağırıyorsunuz. İstifa etsin. Bu sıkıntı içerisinde başka bir yönetici burayı alırsa ben ona akıllı demem. Bu arkadaşlarımız bu akılsızlığı yapmış diyelim. Destek olmak için çaba veriyorlar. Onlarda moralle yaşıyor. Ben olsam kırılmam ama onların ne kadar kırıldığını görüyorum. Dünyanın her yerinde böyle, kaybediyorsan taraftar sana sitem eder. Biz artık kaşarlandığımız için onlar çok üzülüyor” şeklinde konuştu.