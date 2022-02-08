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Ahşap ev alevlere teslim oldu

ahşap ev alevlere teslim oldu
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Uşak’ta hobi evi olarak da bilinen bir ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Uşak Merkez’e bağlı Kurşunluk Mahallesi 2051 Sokak üzerinde Bayram Çalıştay’a ait olduğu tespit edilen bir evden akşam saatlerinde dumanlar yükseldi. Kimsenin bulunmadığı evde dumanları fark eden Çalıştay’ın komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarlar sonrasında olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Karlı havada, alevlere yaklaşık 1 saatlik titiz çalışmada alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Ahşap evi kullanılmaz hale getiren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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