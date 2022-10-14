AHŞABA DOKUNUŞLARIYLA HAYAT VERİYOR

HÜSEYİN KOCAMAN

Emekli Coğrafya Öğretmeni Süha Çalımlı, ahşaptan yaptığı oyuncaklarla ilgi topluyor. Atıl durumda olan ağaçlara hayat veren Çalımlı, tam 41 çeşit oyuncak yaparak çocukları sevindiriyor.

Emekli coğrafya öğretmeni Süha Çalımlı, ahşaptan oyuncak yaparak hem çocukları sevindiriyor hem de az da olsa ekonomisine katkı sağlıyor. Arabadan tanka, sapandan traktöre kadar 41 çeşit oyuncak yapan Çalımlı, çocukları sevindirmek için oyuncak sayısını daha da çoğaltacağını belirterek, kısa bir açıklamada bulundu.

Emekli coğrafya öğretmeni olduğunu ifade eden Çalımlı, çocuk sevgisi nedeniyle ahşaptan çeşitli oyuncaklar yaptığını belirtti.

“İSTEK ÜZERİNE SAYIYI ÇOĞALTACAĞIM”

Ahşaptan yaptığı oyuncakların hobisi haline geldiğini dile getiren Çalımlı, “Çocuk sevgisi hala kalbimde devam ediyor. Ayrıca ahşaptan çeşitli oyuncaklar yapmak benim hobim oldu. Öte yandan da yakılacak, çöpe atılacak ağaç parçalarını geri dönüşüme kazandırıyorum. Bu işe devam ediyorum. Malatya’da oldukça fazla ilgi var bu oyuncaklara. Bu işi yaklaşık 2 yıldan bu yana yapıyorum. Malatya’da bir ilk olduğu için yaptığım bu oyuncaklara bayağı rağbet var. ‘Bu oyuncakları başka illerde gördük, Malatya’da görmemiştik ve ilk defa görüyoruz’ diyenler var. Çok sayıda teşekkür eden var. Şu anda 41 çeşit oyuncak yapıyorum. İstek üzerine sayıyı çoğaltacağım. En çok küçük arabalar ve traktör dikkat çekiyor ve bu araçlara çok rağbet var” diye konuştu.

“PLASTİK YERİNE AHŞABI TERCİH ETTİM”

Torunlarının istediği üzerine oyuncak yapmaya başladığını kaydeden Çalımlı, “Ben emekli olduktan sonra torunlarım ahşaptan oyuncuklar yapmamı istedi. Ben de kanserojen maddeler ihtiva eden plastiklerden ziyade ahşaptan oyuncaklar yapmayı tercih ettim. Yapar mıyım, yapamaz mıyım?’ diye tereddütte kalarak başladım ve yapmayı başardım. Bu konu üzerine hala kendimi geliştiriyorum. Ticari amaçlı kesinlikle bakmıyorum. Zaten sattığım fiyatlar da bunu ispatlıyor. Hatta ‘niçin bu kadar ucuza satıyorsunuz? diyenler bile var. Elbette ki emek var, ama çocuk sevgisi her şeyin üzerinde geliyor” ifadelerini kullandı.

“HEPSİNDE BİRER EMEK VAR”

Oyuncaklar gören vatandaşlar hayretlerini gizleyemeyerek, “Oyuncakları gördüğümüzde ilk etapta basit zannettik. Ancak tam incelediğimizde hepsinde ayrı bir emek olduğunu anladık. Hiç önemsemediğimiz ağaç parçalarının bu şekilde hayat bulacağını tahmin edemezdik. Çok da ucuzlar. Ustamıza bu emeğinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandılar.