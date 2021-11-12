Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi 13 Kasım’da Açılıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yapımı tamamlanan “Ahmet Kekeç” Semt Kütüphanesi’nin açılışını 13 Kasım Cumartesi günü saat: 14.00’te gerçekleştireceklerini belirterek, tüm vatandaşları açılış törenine davet etti.

Battalgazi Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 2020 yılında imzalanan protokol çerçevesinde Merkez Beydağı Mahallesi’nde yapımına başlanılan ve bir yıl gibi kısa bir zaman zarfı içerisinde yapımı tamamlanan 2 katlı modern Semt Kütüphanesinin açılış töreni, 13 Kasım Cumartesi günü saat: 14.00’te gerçekleştirilecek. TOKİ parkının yan kısmında bulunan 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve yapımında en ince ayrıntılarının bile düşünüldüğü 2.katlı Semt Kütüphanesine, 2020 yılının Kasım ayında 59 yaşında hayatını kaybeden Malatyalı Gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç’in ismi verilecek.

7’den 70’e her yaştan insanın faydalanabileceği Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesi’nin açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençlerimize ve vatandaşlarımıza hizmet bizim öncelikli görevimizdir. Battalgazi Belediyesi olarak okuyan ilçemize örnek bir kütüphane kazandırdık. İlçemiz okuyor ve bununla ne kadar gurur duysak azdır. Merkez Beydağı Mahallemizde yapımını tamamladığımız Semt Kütüphanemizin açılışını, 13 Kasım Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Geçen yıl aramızdan ayrılan Malatyalı gazeteci Ahmet Kekeç’in ismini açılışını yapacağımız Semt Kütüphanemizde yaşatacağız. Kütüphanemizin açılışına tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi. (Bülten)