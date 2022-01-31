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Ahır yangını: 1 yaralı, 5 hayvan telef oldu

ahır yangını: 1 yaralı, 5 hayvan telef oldu
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan yangında bir kişi yaralanırken, 5 hayvan telef oldu.

Olay, sabah erken saatlerde Muratlı’nın Yeşilsırt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Veli U.’ya ait büyükbaş hayvan ahırında henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangında ahır sahibi Veli U.’nun yeğeni Serkan U. yangına müdahale etmek isterken kollarından, sırtından ve başından yaralandı. Çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Şehir Hastanesi’nden de Çorlu Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

Çok sayıda yangın aracı ve itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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