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Ağrı’da ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ağrı’da ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde tıra arkadan çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu olarak bulunan şahıs ise yaralandı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 50 AAE 184 hafif ticari araç sürücü Ahmet Kandemir direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki 15 HG 045 plakalı tıra çarptı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Ahmet Kandemir ve araçta bulunan Mustafa Kandemir ilçede özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Ahmet Kandemir, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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