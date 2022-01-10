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Ağrı’da elektrik dükkanında yangın

ağrı’da elektrik dükkanında yangın
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Ağrı’da bir elektrik dükkanında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın en işlek caddelerinden bir olan Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir elektrik dükkanında saat 04.00 sıralarında elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını güçlükle kontrol altına alırken, işyerinde büyük hasar meydana geldi.

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