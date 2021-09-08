Ağbaba;“Yimpaş, Kültür Ve Sosyal Tesis Dışında Her Şey Oldu.”

“BELEDİYE İMKANLARININ BU KADAR HOYRATÇA VE SORUMSUZCA KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘sosyal tesis yapacağız’ diye devraldıkları YİMPAŞ’ı özel sektöre devrettikleri yetmemiş olacak ki şimdi de akaryakıt istasyonu açıyorlar. YİMPAŞ, Malatya Büyükşehir Belediyesi elinde kültür ve sosyal tesis dışında her şey oldu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat merkezi olarak kullanılmak üzere, 30 yıllığına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan devraldığı YİMPAŞ arazi ve binalarına akaryakıt istasyonu açma planına tepki gösterdi.

ÜZÜNTÜ VERİCİ

49 Bin M2’lik kapalı alanı, 17 bin M2’lik arazisiyle YİMPAŞ’ın 30 yıllık kullanım hakkı, 2020 yılı Haziran ayında Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini hatırlatan Ağbaba, “Büyükşehir Belediyesi tarafından defalarca yapılan açıklamada YİMPAŞ’ın kütüphane, kültürel tesisler, sosyal tesis, gençlere hizmet verecek sosyal ve sportif aktivite mekânları kurulacağını söylenmesine rağmen 8 Nisan 2021 tarihinde yapılan ihale ile bina ve arazilerin 29,5 yıllığına özel sektöre devredilmesi, devir aldıkları bir binayı halkın kullanımına kazandıramayan Malatya Büyükşehir Belediyesi açısından üzüntü vericidir” dedi.

AYNI BİNAYLA İLGİLİ SAYISIZ FİKİR VE PROJE ORTAYA KOYDULAR

Ağbaba, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘sosyal tesis yapacağız’ diye devraldıkları YİMPAŞ’ı özel sektöre devrettikleri yetmemiş olacak ki şimdi de akaryakıt istasyonu açıyorlar. Belediye Başkanı Gürkan “Yıllardır atıl vaziyette bulunan YİMPAŞ binası Büyükşehir Belediyemiz uhdesine geçmiştir. Pek yakında bu alan hemşerilerimizin istifadesine en güzel şekilde sunulacaktır.”derken, en güzel şeklin içine akaryakıt istasyonu eklenmiş. Malatyalılar YİMPAŞ’ın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yer aldığı bir tesis isterken, özel sektöre devir edilmesi ile hayal kırıklığı yaşadılar. Aynı binayla ilgili sayısız fikir ve proje ortaya konulması düşündürücüdür. Belediye imkanlarının bu kadar hoyratça ve sorumsuzca harcanması kabul edilemez.Fonksiyon değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğu kamuoyuna açıklanmalıdır. Bir taraftan ‘kütüphane, sosyal tesis, kurs merkezleri ve kültürel donatılar yapacağız’ diyip diğer taraftan bu tesislerin yanına akaryakıt istasyonu yapmak ne büyük çelişkidir” ifadelerini kullandı. (Bülten)