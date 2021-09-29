Ağbaba’nın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

ŞÜKRAN MALKOÇ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın annesi Elif Ağbaba, Malatya’da kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın annesi 87 yaşındaki Elif Ağbaba, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı uzun süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu. Elif Ağbaba, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Elif Ağbaba için bugün Malatya Şehir Mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Malatya Vali Vekili Mustafa Şahin, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, CHP milletvekilleri, MKYK Üyesi ve Ak Parti Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Çolak, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, STK temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazında Elif Ağbaba’nın eşi Hüseyin Ağbaba zor anlar yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından Elif Ağbaba, aile mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.