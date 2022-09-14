Ağbaba’dan Sadıkoğlu’nun Seçim Ofisine Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberinde partinin il yöneticileriyle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun seçim ofisini ziyaret etti.

Kalabalık bir grup ile ziyaret gerçekleştiren Ağbaba’yı, Sadıkoğlu ve meclis üyesi adayları karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Sadıkoğlu, “Görev süremiz boyunca tüm siyasi partilere eşit mesafede olduk. Üyelerimizin sorunlarını siyasi parti temsilcilerine ileterek çözüm noktasında önemli gayret gösterdik. CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba sağ olsun ne zaman bir talebimiz olsa üyelerimiz adına ulaştırılması gereken tüm mecralara ulaştırmıştır. Üyelerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de aynı düsturla tüm siyasi partiler ve STK’lar ile istişare kültürümüz devam edecek. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Sadıkoğlu ve ekibine çıkmış oldukları yeni dönem yolunda başarılar diledi.(BÜLTEN)