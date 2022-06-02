Ağbaba’dan iddialara yanıt geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Didim’de ihaleye çıkan SGK’ya ait arsayı aile şirketinin aldığını doğruladı ancak ihale süreciyle ilgili iddiaları “Bir usulsüzlük varsa, bunun ortaya konulması gerekir” sözleriyle yalanladı.

Aydın’ın Didim ilçesinde 20 Mayıs tarihinde ihale usulüyle satışa çıkarılan SGK’ya ait arsanın CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba’ya ait şirket tarafından usulsüzlük iddiasıyla alındığı haberleriyle ilgili açıklama geldi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP Malatya Milletvekilli Veli Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

“Her şeyden önce ortada benim dahil olduğum ya da beni ilgilendiren bir ihale ya da işlem yok. Didim Belediyesi’nin de konu ile uzaktan yakından bağlantısının bulunmadığını anlıyoruz. Bu haberler üzerine konuyu araştırarak öğrendiğim bilgi şu şekilde; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bir ihale yaparak Didim’deki bir arsasını satışa çıkartıyor, iki şirket bu ihaleye katılıyor ve biri kazanıyor. İhale açık artırma usulüyle gerçekleştiriliyor ve en şeffaf ihale yönteminin bu olduğu herkesçe biliniyor.

Sanki bu ihale 21/B ihalesiymiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış, ancak bu da gerçek değil. Yine bu araziye bitişik amfi tiyatro arazisinin de konuyla bir ilgisi olmamasına rağmen sırf Belediyeyi eleştirmek amacıyla bizim de adımızı karıştırarak bu şekilde yıpratılmamız hedeflenmektedir.

Kaldı ki, bu ihale benim ya da Didim Belediyesi’nin etki edebileceği, etki alanında olan bir ihale de değil. Sosyal Güvenlik Kurumu başkanını ve ihaleyi yapan bürokratlarını AKP iktidarı atıyor. Buna rağmen ihaleyi kazanan şirkette yakınlarım olduğu iddiasıyla şahsımı yıpratmaya dönük bir itibar suikastı söz konusu. Benim yakınlarımın bir şirkete ortak olması ya da bir ihaleye katılması kendi yasal haklarıdır. Bir usulsüzlük varsa, bunun ortaya konulması gerekir. Böyle bir şeyin de olması mümkün değil.

Devletin bir kuruşuna göz diken, kamunun malına el atan namussuzdur, alçaktır. Karşısında da bizi bulur. Bu konuya adımı karıştırarak siyasi bir sonuç elde etmeye çalışanlarla, hukuk önünde hesaplaşacağımın bilinmesini istiyorum.” (Haber Merkezi)