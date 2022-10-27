Ağbaba’dan dikkat çeken kayısı çağrısı

Veli Ağbaba, “Malatya belediyeleri neredeyse Malatya’ya yaptıkları yatırımdan daha fazla parayı Erdoğan’ın gelişinde harcadılar.Malatyalılar haklarını haram ediyor.”dedi. Öte yandan Ağbaba, TMO’nin kayısı taban fiyatını açıklamamasını, Yoncalı barajının 26 yıldır bitirilememesini eleştirdi. Ağbaba, “ 2020 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi ilk kez kayısı alım fiyatı açıkladı ama bu yıl şu gün olmuş hâlâ Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı taban fiyatını açıklayabilmiş değil. Üzüm açıklandı, incir açıklandı, çay açıklandı ama Malatya’nın kayısısı unutuldu. Malatyalılara da buradan söyleyeyim: Sizleri unutanları sizler de seçimlerde unutursunuz.” dedi.

Ağbaba Milletvekillerine seslenerek; “Hepinizin ili güzel ama bizim ilimiz bir başka güzel, dünyanın en güzel kentlerinden biri Malatya, en büyük özelliklerinden biri de çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi. Özellikle kayısımız var ki bir dünya markası, bütün dünyada nereye giderseniz gidin, hangi ilden olursanız olun Malatya kayısıyla övünüyoruz ancak övünmediğimiz bir şey var: Övünmediğimiz şey de kayısıya şaşı gözle, yanlış gözle bakanlar.Bu yıl 14-15 Nisanda kayısıyı don vurdu, AKP vekilleri yine geldiler, işte “Hasar tespiti yapıyoruz. TARSİM aracılığıyla para vereceğiz.” dediler ama şimdiye kadar ses seda çıkmadı” dedi.

YONCALI BARAJI 31 ARALIK 2017’DE BİTİRİLECEKTİ. O DA YALAN OLDU

Malatya’nın sulama konusunda da ciddi sıkıntıları olduğunu aktaran Ağbaba, “Kayısının sulama sorunları da çözülemedi. Hele sulama sistemlerinde sulama birliklerinin ucube yapmış olduğu bir şey var ki, bir tarla düşünün, yolun üzerindeki tarlada 100 lira para ödüyorsunuz, yolun altındaki tarlaya 250 TL para ödüyorsunuz.Yine sulamayla ilgili birçok göletimiz yapıldığı hâlde hala çalışmıyor, Söğüt ve Erkenek Göleti olduğu gibi. Bir de Yoncalı Barajı’mız var ki yirmi altı yıldan beri hâlâ bitirilemedi. Sayın Veysel Eroğlu demişti ki: “2017 31 Aralık saat 16.59’a kadar bitirilecek.” O da yalan oldu.” Şeklinde konuştu.

ARAPGİR’E 1 KM DUBLE YOL YAPILMADI

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, “Arapgir ilçemiz, Malatya’nın diğer ilçeleri gibi, tarihî, kültürel açıdan çok önemli bir ilçe.Duble yolla övünenler maalesef Arapgir’e 1 metre duble yol yapabilmiş değiller. Arapgir cezalandırılmıyor, İliç cezalandırılıyor, Keban cezalandırılıyor, Ağın cezalandırılıyor, Kemaliye cezalandırılıyor; Malatya –Arapgir yolu ile ilgili tüm girişimlere rağmen henüz bir şey yapılmadı” dedi.

MALATYA HAYVANCILIKTA DA SORUN YAŞIYOR

“Tarımımız kötü hayvancılıkta da büyük sorun var” diyen Ağbaba, “Geçtiğimiz gün Tarım Platformunu ziyarete gittim, büyükbaş hayvanların sayısında büyük azalma olduğu söyleniyor.Bu konuda da Malatya’nın önemli bir desteğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

MALATYALILAR 7 KAT MERDİVEN ÇIKARAK ADALET ARIYOR

Ağbaba konuşmasına ; “Diğer bir sorunumuz: Malatya adliyesi. İlçe adliyeleri Malatya Büyükşehirin adliyelerinden daha büyük. Maalesef adliyemiz hâlâ yapılabilmiş değil. Geçtiğimiz günlerde Bakan geldi, “Yüzde 10’luk bir ödenek tahsis ettim, ihale yapılacak.” dedi, hâlâ proje aşamasında.150 bin metrekare olan adliyemiz 100 bin metrekareye düşürülmüş, ne zaman biteceği belli değil. Ayrıca bir adliye binamız var, 7 kat yürüyorsun, 7 kat; ne zaman? 2022’de. Nerede? Malatya’nın merkezinde; 7 kat iniyorsun, maalesef avukatlar oraya ulaşmakta zorluk çekiyor, mutlaka yeni adliye binasının yapımına hız verilmeli” ifadeleriyle devam etti.

ARSLANTEPE MALATYA İÇİN BÜYÜK ONUR

Veli Ağbaba, konuşmasının sonunda “Övüneceğimiz bir iki şeyi söyleyeyim: Arslantepe Höyüğü’müz dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri, 2021’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne alındı. Bizim için büyük gurur. Onar köyündeki cemevimiz dünyanın en eski cemevi, 900 yaşında. Malatya suyuyla, toprağıyla, havasıyla, insanıyla Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri.” dedi.(Bülten)