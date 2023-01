Ağbaba’dan adaylık sinyali

“ADAY OLURSAM MALATYA’DAN OLURUM”

Malatya’da basın mensupları ile bir araya gelen soruları yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, basın mensupları tarafından yöneltilen ‘Malatya’dan milletvekili aday adayı olur musunuz?’ sorusuna cevap vererek, “Ben Malatya’da evi olan, Malatya’da yaşayan, Malatya’da nefes alan biriyim dolayısıyla ben aday olursam Malatya’dan olurum” dedi.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba basın mensupları ile buluştu. Toplantı da Malatya’nın sorunları ile ilgili bir değerlendirme yapan Ağbaba, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Kayısı konusuna temas etmeyi unutmayan Veli Ağbaba, “Toprak Mahsulleri Ofisi her yıl alım yapacaktı, taban fiyatı açıklayacaktı, bir kez alım yaptı bir kez de taban fiyatı açıkladı. Geçtiğimiz yıl taban fiyat açıklanmadı kayısı sezon başında 100 liranın üzerindeyken sonra düşmeye başladı, hala 1 kilo kayısı alınmış değil, hala kayısı fiyatı açıklanmış değil.” ifadelerine yer verdi.

2023 yılı ödeneklerinin açıklanması ile birlikte Malatya’ya 1.3 milyar TL ödenek ayrıldığını söyleyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “2023 yılı yatırım programlarında yer alan projelerin toplamı 454 milyar iken Malatya’ya ayrılan 350 de 1’i, toplam ödeneğin 350 de 1’i Malatya’ya ayrılmış durumda. 1.3 milyar TL ‘hangi yatırım bitirecek, hangi yeni yatırımları yapacak?’ bu para maalesef Malatya’nın dişinin kavuğuna girmeyecek bir para. Türkiye’ye ayrılan toplam paranın 350 de 1’i olarak görüyoruz. Geçtiğimiz yıl çokça konuşulan Malatya’nın, Türkiye’nin değil, dünyanın gündemini işgal eden gri pasaport ile ilgili de birkaç şey ifade etmek istiyorum. Maalesef eğer iktidar yakın iseniz, iktidar partisinin bir üyesi iseniz cezasızlık hakim oluyor, bakın organize, bilinçli içinde para var, insan kaçakçılığı var, dünyanın her tarafında önemli bir suç olan, VIP insan kaçakçılığı bir belediye eli ile yapılıyor ve maalesef bir cezasızlık hakim oldu, tutuklu hiç kimse yok. Birkaç kişi, birkaç günlüğüne göz altına alındı, onlar da çeşitli pazarlıklar ve şantajlar sonucunda serbest bırakıldı. Cezasızlık devam ediyor, içerisinde rüşvet, insan kaçakçılığı ve suç var maalesef cezasızlık devam ediyor” şeklinde konuştu.

“BİR SEÇİM İÇİN HİÇBİR İNSANIN CANI FEDA EDİLEMEZ”

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Pütürge’nin Bölünmez Mahallesi’nde Saadet Partili iki sandık görevlisi öldürülmesi ile ilgili de bir açıklama yapan Milletvekili Ağbaba, “Bir seçim için 2 insanın katledilmesi önemli bir olay ve maalesef Malatya’da herkes körler ve sağırları oynamaya devam ediyor. Bizim dışımızda kimse konuşmuyor. Saadet Partili Hasan Aktaş ile amcasının oğlu İlyas Aktaş hayatlarını kaybetmişti. Bu insanları katledenler için ağırlaştırılmış müebbet hapis veriliyor, istinaf onaylıyor, yargıtay onaylıyor, hukuk ve yargı tarihinde görülmemiş bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek sanıkların lehine kararı bozduruyor. Türkiye’nin tarihinde yok böyle bir olay. Ağırlaştırılmış müebbet hapis alan köyünde, bahçesinde işini yapmaya devam ediyor ama o iki insanın aileleri bunu izliyor, herkesin yüreğini yakan bir olay. Maalesef yargı bu insanları katledenleri aklamakla işini yapmaya çalışıyor. Bir seçim için, bir belediye için, bir milletvekilliği için hiçbir insanın canı feda edilemez bir insanın canı 40 seçime 40 belediye başkanlığına bedeldir” ifadelerine yer verdi.

“HALA KAYISI FİYATI AÇIKLANMIŞ DEĞİL”

Toprak Mahsulleri Ofisinin kayısı için hala bir taban fiyat belirlemediğini söyleyen Veli Ağbaba, “Toprak Mahsulleri Ofisi her yıl alım yapacaktı, taban fiyatı açıklayacaktı, bir kez alım yaptı bir kez de taban fiyatı açıkladı. Geçtiğimiz yıl taban fiyat açıklanmadı kayısı sezon başında 100 liranın üzerindeyken sonra düşmeye başladı, hala 1 kilo kayısı alınmış değil, hala kayısı fiyatı açıklanmış değil. Geçtiğimiz yıldan bu yana mazot 3 katın üzerinde arttı, DAP gübresi yaklaşık 4 kata yakın arttı, bakırın tonu 3 katın üzerinde arttı yani ana girdi fiyatları nereden bakarsanız bakın 3 ve 4 kat arasında artmış durumda ama kayısı ile ilgili bir çalışma yok. Bizim adliye binamız ilçelerdeki adliye binalarından daha kötü, hem fiziki şartlar hem de büyüklük olarak çok kötü durumda. Daha önce FETÖ ’den el konulan bir bina kullanılıyor, asansör yok insanlar 7-8. kata yürüyerek çıkmak zorunda kalıyor. Her yıl konuşuluyor, her yıl ödenecek ayrıldı deniliyor. 150 bin metrekareden başladı, 80 bin metrekareye kadar düştü. Adliye binası önce mevcut adliye binasının arkasına Sarıcıoğlu Mahallesi’ne yapılacaktı sonra Beylerderesi’ne yapılacaktı en son Şoför Okulunun oraya yapılması planlanıyordu en son da Askeri Hastanenin orada karar kılındı. Adliye binası içinde 130 milyon lira ayrılmış. En az 5 yıl daha Malatya adliye binasız yaşamaya devam edecek” dedi.

“24 SAAT MALATYA İÇİN ÇALIŞIYORUM”

Son olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, her zaman Malatya için çalıştığını ifade ederek “Ben Malatya’da evi olan, Malatya’da yaşayan, Malatya’da nefes alan biriyim dolayısıyla ben aday olursam Malatya’dan olurum. Aday olmasam da işimize gücümüze bakarız ama ben her anını Malatya için yaşayan biriyim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Malatya konuşuluyorsa Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili sayesinde konuşuluyor. Genel Başkan Yardımcıları içerisinde kendi iline en çok zaman ayıran milletvekili benim. Bir hafta gelemezsem ikinci hafta mutlaka ilime gelmeye çalışıyorum. Benim İstanbul’da, İzmir de evim yok. Ben milletvekili olunca Malatya’ya gelmiş biri değilim, burada doğdum, burada yaşadım. 24 saat Malatya için çalışıyorum. Malatya’da kamu yararına yapılan ibadethanesinde okuluna, köy evinden kültür merkezlerine kadar hepsinde bir katkımız var, biz Türkiye’nin imkanlarını Malatya için kullanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.