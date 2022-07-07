Ağbaba “Karardan vazgeçilmeli” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 800 kız öğrencinin eğitim gördüğü Yeşilyurt Fatma Aliye Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne taşınmak istenmesini eleştirerek, karardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Çevreyolu üzerinde Sabancı Kültür Sitesi yanında bulunan ve yaklaşık 800 kız öğrencisi olan Yeşilyurt Fatma Aliye Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adıyaman Yolu üzerindeki Yakınca Abdulkadir Eriş Meslek Lisesinin olduğu binaya taşınması için karar alınmasına tepki gösteren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Mesleki eğitime önem veriyoruz’ diyenlerin, 800’e yakın kız öğrencinin eğitim gördüğü meslek lisesini şehrin dışına taşımalarını anlamak mümkün değil” dedi.

“BOŞALTILAN SGK BİNASI DEĞERLENDİRİLEBİLİR”

Kararı eleştiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba; “Şehirde Milli Eğitim Müdürlüğü yapacak başka hiçbir yer kalmamış gibi meslek lisenin binasına el konulması acı. Malatya İl Milli Eğitim müdürlüğünün hizmet binası yetersiz ve Malatya’ya yakışmıyor. Bu gerçeği biliyor ve yıllardır söylüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün farklı binalarda dağınık şekilde çalışması hizmet kalitesini de olumsuz etkiliyor. Ancak bu durum özellikle pandemi döneminde çok önemli işlere imza atan, 7 tane meslek alanında eğitim veren bir okulun binasını göz dikilmesini haklı kılmaz.850 bine yaklaşan nüfusa hizmet edecek modern bir milli eğitim müdürlüğü binası kazandırmak gerekiyor. Kısa sürede mümkün değilse boşaltılan SGK Binasının Milli Eğitim Müdürlüğü olarak değerlendirilmesi düşünülebilir” ifadelerini kullandı.

“KARAR TEKRAR DEĞERLENDİRİLMELİ”

Merkezde bulunan Hafize Özal Meslek Lisesi öğrencilerinin de farklı bir okula gönderildiğini ve sıkıntıların devam ettiğini belirten Ağbaba, “Şimdi aynı problemin Fatma Aliye Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için ortaya çıktığı görülüyor. Çoğu alt gelir seviyesindeki yüzlerce kız öğrencinin 2 araç değiştirerek yeni okula gitmelerini istemek doğru değil. Alınan karar mutlaka iptal edilmeli, öğrencilerin mağduriyet yaşaması engellenmelidir” şeklinde konuştu. (Bülten)