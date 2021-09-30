Ağaçlarda Doğru Bakım Nasıl Olmalı?

MUTLU SARIGÜL

Meyve ağaçlarının sonbahar bakımları hakkında bilgiler veren Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, budamanın önemine değinerek elma, armut gibi yumuşak çekirdekli meyve türlerinde budamanın ilkbaharda, sert çekirdeklilerde budama işleminin ise sonbaharda yapıldığını kaydetti.

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, sonbaharda mevsiminde ağaç bakımlarının nasıl yapılması gerektiğini anlattı. BUSABAH gazetesine konuşan ve geleneksel bakım yerine meyve ağaçlarında daha teknik ve bilinçli bir bakımın önemini dile getiren Çiçek önemli açıklamalarda bulundu.

Eylül ayı-ekim ayının başı itibariyle tarımsal takvimin başladığı dönem olduğunu anımsatan Başkan Çiçek, normal takvimde aralık-ocak ayının takip edildiğini söyledi.

“TARIM TAKVİMİ BAŞLADI”

Budamanın önemine değinen Çiçek, “2021-2022 üretim dönemine ait tarım takvimi başladı. Özellikle meyve ağaçlarında hasadı tamamlanan ve bölgemiz için çok önemli olan kayısı ağaçları için budamanın yoğun bir şekilde yapılması gereken ve yapıldığı bir dönem. Budama ağaçlar için gerek verim gerek kalite gerek ağaçların verimlilik ve hayati ömürlerinin devam etmesi açısından çok çok önemli bir bakım. Biz her zaman şunu vurgulamaya çalışıyoruz. Budama çalışması ağaçlardan dal çıkartma faaliyeti değildir. Ağaçların gerek fizyolojik gelişmelerini tamamlaması gerekse bir sonraki verim kalitesini, verim miktarını doğrudan etkileyen bir faaliyettir. Bu işi yapan teknik arkadaşlardan yardım alarak bilinçli bir şekilde yapılması çok çok önemli” diye konuştu.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN BUNU İHMAL ETMEMELERİ ÇOK ÇOK ÖNEMLİ”

Bordo bulamacın önemine değinen Çiçek, şunları kaydetti:

“Meyve ağaçlarına geleneksel bakım yapan insanlarımıza tavsiyelerimiz olmak zorunda. Müracaat eden olursa doğru bilgileri vermekle mükellefiz. Bu tarımın bütün kaynaklarında böyledir. Alışılagelen geleneksel usuller devam edip, teknik ve yeni uygulamalara bir direnç gösterme kültürü çiftçilikte her zaman vardır. Ancak bu direnç birçok kesimde yavaş yavaş artık kırılmaya başladı. Tarımda yavaş yavaş bir el değiştirme söz konusu. Daha önceden kırsal alanda yaşayanlar geleneksel usullerle tarım yaparlarken işin teknik kısmına dönen çiftçilerimiz, üreticilerimiz var. Bunu yok saymak haksızlık olur. Ama bu istediğimiz düzeyde değil. Ayrıca hâlihazırda henüz hasat edilme aşamasında ürünlerimiz var. Elma, badem gibi. Bu hasatlarda elma, armut gibi yumuşak çekirdekli gibi meyve türlerinde budamalar ilkbaharda yapılır. Sert çekirdeklilerde budama işlemi sonbaharda yapılır. İçinde bulunduğumuz dönem ağaçların sadece budama değil, bitki besleme açısından da çok çok önemli bir dönem. Önümüzdeki bir aydan sonra ya da yaprak dökülme aşamasına gelindiğinde sonbahar bakımı denilen bordu bulamacı denilen ilaçlama çok çok önemli. Son yıllarda yüzde 3’lük bordo bulamacı ihmal edildiği için birçok hastalığın daha yaygın hale gelmesi, daha sık görülmesi, kalite ve verim kayıplarına sebebiyet vermesi ve ilkbahar döneminde daha yüksek maliyetlerle bu hastalık ve zararlarının önüne geçmek gibi bir durum ortaya çıktı. Bordo bulamacı bu anlamda koruyucu bir özelliğe sahip. Çiftçilerimizin bunu ihmal etmemeleri çok çok önemli.”

“BUDAMA PERİYODUNUN BAŞLAMIŞ OLMASI LAZIM”

Doğru budamanın nasıl olması gerektiğini açıklayan Çiçek, “Doğru budama her meyve türüne göre değişir. Bölgenin topağrafik yapısı, ağaçların yaşı, verim şekli, çeşidine göre değişir. Budama da şöyle bir durum vardır: Fidan dikiminden itibaren kontrollü bir budama periyodunun başlamış olması lazım. Meyve gelmeyen fidanlarda şekil budaması, meyveye geldikten sonra verim budaması denilen budama yapılmalı. Bir de ağaç belli bir yaşa geldikten sonra ekonomik yaşının sonlarına doğru zaman zaman uygulanan gençleştirme budaması yapılır ve bu budama ağacın verim ömrünü bir süre daha uzatır. Budama da kendi içerisinde alınacak meyve ve beklentiye, zirai mücadele, alet-ekipmana, ürün çeşidine göre, kendi içerisinde çeşitlidir. Bunu ağırlıklı olarak bahçedeki duruma göre, ağacın o yılki pozisyonuna göre veya bir budama periyodu takip ediliyorsa ona göre ağacın başında karar verilen bir noktadır. Bu konuda bilimsel olarak yaptığımız, güneşten azami faydalanılabileceği bir şekil verme var. Bu ağacın yerine göre karar verilen teknik bir konu” şeklinde konuştu.

ALETLER DEZENFEKTE EDİLMELİ

Yere dökülen meyvelerin zararları hakkında konuşan Çiçek, “Dibe dökülen meyveler eğer hastalıklı, kurtlu veya zarar şekli varsa, hastalıklarla bulaşmışsa bu hastalıkların artmasına sebebiyet verir. Bu sadece meyveye mahsus değildir, yapraklar da, dallar da aynı etkiye sahiptir. Bu nedenle de biz özellikle zararlılardan etkilenmiş ve dökülmüş meyveler veya hastalığa bağlı olarak dökülmüş meyveler varsa kesinlikle bu hastalık ve zararlıların popülasyonunu azaltmak, orada bir sonraki yıl için olabilecek zararları en aza indirmek ya da yok etmek için bunları kesinlikle bahçeden, ağaç diplerinden uzaklaştırmamız çok önemli. Sadece meyveye mahsus değil, dallar, yapraklar, sürgünlerin de bu anlamda hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor. Budama artıklarını fazla bekletmeden hemen bahçeden uzaklaştırılması, özellikle monilyaya bağlı olarak kuruma dalları varsa bunların yakılarak imha edilmesi gerekiyor. Budama makas ve aletlerinin, testerenin kesinlikle dezenfektandan geçirilmesi lazım. Bahçede kullanılan aletler diğer bahçelerde kullanılmaması çok çok önemli. Bunun da basit bir şeyi var. Yüzde 10’luk çamaşır suyuyla bir su hazırlayıp batırılabilir. Şu an yaşadığımız olayların birçoğu için bir oran vermek gerekirse belki de yüzde 60-70’i yanlış bakım ve yanlış uygulama hatalarına bağlı olarak ortaya çıkan zararlardır” ifadelerine yer verildi.