DOLAR

13,5693$%0.03

EURO

15,5130%-0.24

STERLİN

18,3409£%-0.14

GRAM ALTIN

789,95%0,20

ÇEYREK ALTIN

1.283,00%-0,31

BİTCOİN

580041฿%2.7334

İkindi Vakti a 15:35
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Eskişehir’de kontrolden çıkınca ağaca çarparak duran otomobil içinde sıkışan sürücüye itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, dün gece Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsü O.E.’nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Çarpma sonucunda hurdaya dönen Tofaş marka otomobil içinde sıkışarak yaralanan sürücü O.E., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerinde ilk müdahaleyi yapan 112 Acil Sağlık ekipleri ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Odunluk yangını korkuttu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.