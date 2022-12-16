DOLAR

18,6504$% 0.03

EURO

19,8265% 0

GRAM ALTIN

1.069,26%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.755,00%0,23

TAM ALTIN

7.031,00%0,21

BİTCOİN

317289฿%-3.81881

Akşam Vakti a 17:14
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Abisini tüfekle yaraladı, polise teslim oldu

Abisini tüfekle yaraladı, polise teslim oldu

Malatya’da bir kişi silahına doldur boşalt yaparken ağabeyini vurdu. Ağabeyi hastaneye kaldırılırken M.T. ise polis merkezine giderek, teslim oldu.

Abisini tüfekle yaraladı, polise teslim oldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi Şehit Sait Korkmaz Sokakta bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.T. (24) tüfeğine doldurt boşalt yaparken aniden ateş alan silahtan çıkan saçmalar sekerek ağabeyi Ş.T.’nin (26) yüzüne isabet etti.

AW783037 04

Burun kısmında yaralanan Ş.T. ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, M.T. polis merkezine giderek teslim oldu.

AW783037 02

Ş.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

AW783037 03

(İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Şarj istasyonları yaygınlaşmaya başlayacak

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.