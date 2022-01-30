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Afyonkarahisar’da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

afyonkarahisar’da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Olay, İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazif Gündoğdu (58) idaresindeki 26 GL 211 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 14. kilometresindeki Çalışlar kavşağında, Halil Bülbül’ün (33) kullandığı 06 BUP 026 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Seydi Güngör, (53) Mehmet Saygı (67) ile Emir Kardaş (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar’da hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazif Gündoğlu ile Seydi Güngör, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

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