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Afyonkarahisar’da karbonmonoksit faciası: 1 ölü, 2 yaralı

afyonkarahisar’da karbonmonoksit faciası: 1 ölü, 2 yaralı
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Afyonkarahisar’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aileden kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şener ailesi üyelerinden bir süre haber alamayan ve telefonlara cevap vermediğini fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ve girdiklerini Hasan Hüseyin Şener (74) eşi S.Ş., ve gelinleri D.Ş.’yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme Hasan hüseyin Şener’in hayatını kaybettiğini, S.Ş., ve D.Ş.’nin ise bilinçlerinin kapalı olduğunu ama yaşadıklarını tespit etti. Ardından S.Ş., ve D.Ş., ambulanslar ile Afyonkarahisar Devler Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Şener’in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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