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Anasayfa / Asayiş / Afyonkarahisar’da 2021 yılında bakın en çok hangi suçlar arttı

Afyonkarahisar’da 2021 yılında bakın en çok hangi suçlar arttı

afyonkarahisar’da 2021 yılında bakın en çok hangi suçlar arttı
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar’ın 2021 yılı suç işlenme oranlarına değinerek, “Asayiş olaylarında Türkiye geneline bakacak olursak, mala karşı işlenen suçları ve dolandırıcılık olaylarında özellikle internet üzerinden dolandırıcılık bu yıl büyük artış gösterdi, ancak yakalama ve olay aydınlatmalarında da müthiş bir artış var” dedi.

Temiz, yılbaşı tedbirleri kapsamında kentin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan meslektaşlarını ziyaret ederek, yeni yıllarını tebrik etti. Ziyaretlerinin ardından gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda bulunan Temiz, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını dile getirdi. Temiz, “Vatandaşların yeni yıla huzurlu girmeleri için tedbirlerimiz dün öğlen itibari ile başladı. Yaklaşık bin 400 görevlimiz, 258 resmi ekibimiz var. Şehrin farklı noktalarında uygulama noktalarımız var. Şuana kadar yansıyan olumsuz ya da büyük bir olayımız yok, şimdilik sakin geçiyor. İlerleyen saatlerde de inşallah vatandaşlarımız huzur ve güven içinde yeni yıla girerler. Umarım 2022 yılını huzur ve refah içerisinde karşılar, mutlu bir yıl geçiririz” dedi.

“Büyük bir sıkıntımız yok, iyi bir sene geçirdik diyebiliriz”

Ardından bir gazetecinin ‘Afyonkarahisar’da 2021 yılı suç işleme oranlarına bakıldığı zaman önceki yıllara göre nasıl geçti?’ sorusunu cevaplandırarak şunları söyledi:

“81 ilin katılımıyla Ankara’da bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda 2021 yılının genel bir değerlendirmesi yapıldı. Afyonkarahisar olarak gayet iyi durumdayız. Asayiş olaylarında Türkiye geneline bakacak olursak, mala karşı işlenen suçları ve dolandırıcılık olaylarında özellikle internet üzerinden dolandırıcılık bu yıl büyük artış gösterdi. O konularda bir artış var. Ancak yakalama ve olay aydınlatmalarında da müthiş bir artış var. Afyonkarahisar geneline baktığımızda iyi durumdayız, ciddi anlamda büyük bir sıkıntımız yok, iyi bir sene geçirdik diyebiliriz.”

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