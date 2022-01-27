afrika’yı vuran ana tropik fırtınasında en az 75 kişi öldü

Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi ve Madagaskar’da etkili olan Ana tropik fırtınası nedeniyle en az 75 kişi hayatını kaybetti.

Afrika kıtasında etkili olan Ana tropik fırtınası nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yerinden oldu. Madagaskar’da en az 41 kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin kişinin fırtınanın neden olduğu seller nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Malavi’de en az 19 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanırken, bazı bölgeler afet bölgesi ilan edildi.

Mozambik’te en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yetkililer gerçek can kaybı sayısının hala bilinmediğini ve 20 bin kişinin selden etkilendiğini ifade etti. Mozambik’in ulusal afet ajansı tahminlerine göre, Mozambik’te yaklaşık 3 bin evin kısmen, 600’den fazla evin ise tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Mozambik’te insani yardıma ihtiyaç duyacağını tahmin ettiği 45 bin kişiye yardım etmek için ülkeye personel yerleştirdiğini bildirdi.

Meteoroloji servisleri, Hint Okyanusu’nda önümüzdeki günlerde gerçekleşebilecek başka bir fırtına konusunda uyarıda bulundu.