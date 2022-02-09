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AFAD ekipleri mahsur kalan keçileri kurtardı

afad ekipleri mahsur kalan keçileri kurtardı
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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kayalıkta mahsur kalan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gerger ilçesi Beybostan köyü Baltepe mevkiinde meydana geldi. Abdullah Aslan’a ait 2 keçi sürüden ayrılarak yiyecek bulmak için kayalıklara tırmandı. Kayalıktan geri inemeyen keçiler burada mahsur kaldı. Keçileri indirmek isteyen fakat başarılı olamayan sahibi, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine AFAD kurtarma ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri halatlar ile keçilerin bulunduğu kayalıklara inerek, keçileri halatlarla kurtardı.

Keçiler sahibine teslim edildi.

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