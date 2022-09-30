ADLİYEYE TASARRUF KÜÇÜLMESİ

SİNEM HATUN DAVUT

Malatya Yeni Adiye Binası’yla ilgili yeni gelişmeleri aktaran Malatya Baro Başkanı Onur Demez, kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda Adliye Binası Projesi’nde şu anda yapım aşamasında olduğu ve akim-kasım ayların içerisinde bunun sonuçlandırılacağını kaydetti. Projede yapılması düşünülen değişikliği de dile getiren Demez, “Fiziki şartlar, ihtiyaç olan oda sayısı, salon, mahkeme-duruşma odalarının ay şekilde sayısı korunacak, sadece mevcut olan odaların metrekaresinde küçülmeye gidildiği yönünde bir bilgi geldi. Proje tamamlandığında projede herhangi bir değişiklik olup olmadığını hep birlikte göreceğiz” dedi.

2022 yılı yatırım programına alındığı ve maliyetinin yaklaşık 1 milyar lira olacağı söylenen Yeni Adliye Binası’yla ilgili çalışmaların ne zaman başlanacağı hem adliye personelleri hem avukat, hâkim ve savcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ederken, Malatya Baro Başkanı Onur Demez, BUSABAH gazetesine konuşarak Yeşiltepe Bölgesi’ne yapılması planlanan Yeni Adliye Binası’yla ilgili yeni gelişmeler olduğunu dile getirdi.

“BU SÜREÇ ÇOK UZUN BİR SÜRE DEĞİL”

Her oturduklarında adliye binası meselesini konuştuklarını söyleyen Demez, “Bakanlıkta yaptığımız ziyaretler ve AK Parti Malatya milletvekilleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda adliye projesinin şu anda yapım aşamasında olduğu ve tarafımıza bildirilen süreye göre ekim, kasım ayı gibi sonuçlandırılacağı bildirildi. Bu süreç çok uzun bir süre değil. Akabinde de aralık ayında ihalenin gerçekleştirileceği söylendi. Baro olarak biz bu süreci yakinen takip ediyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu yıl her oturduğumuzda adliye meselesini konuşuyoruz. Çünkü bu konu Malatya için gerçekten kanayan bir yara. Hukuk, yargı camiası bu konuda gerçekten çok muzdarip. Biz bu çalışmamızı devam ettireceğiz. İnşallah ekim, kasım gibi de şayet proje sonuçlandırılırsa yapılacak olan yeni ihale sürecinden sonra da yaz ayına doğru temel atılacağı tarafımıza bildirildi. Adliyemizin kısa bir süre içerisinde yapılmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

“MESLEKTAŞLARIMIZ RAHAT BİR NEFES ALACAK”

Yeni Adliye Binası konusunda kimsenin inancını yetirmemesi gerektiğini kaydeden Demez, “Yeni Adli Binası süreci maalesef Malatya’da uzun bir süredir devam ediyor. Bu gerçekten bir yılan hikayesine döndü. Ancak kimse umudunu yitirmesin. Ben eminim ki kısa bir süre içerisinde bu tamamlanacak. meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaklar. Adliye binası yapımı Malatya uzun bir süredir gündemde. Fakat bu konuda herhangi bir adım atılamadı. Yer değişiklikleri oldu. Önce şehrin girişinde Beylerderesi mevkiinde bir yer ayarlanmıştı, daha sonra buraya bir proje çizildi. Bu yer iptal olduktan sonra proje iptal edildi, yeni bir yer bulunması için ‘Battalgazi, Yeşilyurt, YİMPAŞ’ın oraya, Battalgazi’ye, Yeşilyurt’a, şehrin kuzeyine, güneyine yapalım’ derken, en son Yeşiltepe’de eski Askeri Hastane’nin yerine yapılması noktasında karar verildi. Böyle uzun bir süreç olmasından dolayı bu konuda maalesef insanların inancı da azaldı. Ama biz, ‘Biz adliye meselesinin peşini bırakmayacağız. Adalet sarayı hepimize lazım. adaletin kısa bir süre içerisinde tecelli edebilmesi için, mahkeme sayılarını artırabilmemiz için, yargılamanın kısa sürede sona ermesi için bizim fiziki şartları uygun bir binada bu görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Kimse inancını yitirmesin ki, biz bu meselenin takipçisiyiz, biz bu mesele için şu anda Bakanlıkla istişare halindeyiz. Kısa sürede yapılacağını umuyoruz” diye konuştu.

“ŞU ANDA PROJE YAPIM AŞAMASINDA”

Projenin aynen devam ettiğini kaydeden Demez, şunları kaydetti:

“Fiziki şartlar, ihtiyaç olan oda sayısı, salon, mahkeme-duruşma odalarının ay şekilde sayısı korunacak, sadece mevcut olan odaların metrekaresinde küçülmeye gidildiği yönünde bir bilgi geldi. Ancak bu bilgiyi proje tamamlanmadan doğrulamak doğru olmaz. Proje tamamlandığında projede herhangi bir değişiklik olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Ama Bakanlığın yaptığı açıklamada sayısal anlamda herhangi bir eksilme olmadığı sadece ekonomik yönden odaların büyüklüğünde bir küçülme olduğu ve daha tasarruflu bir bina oluşturmak istediklerini bize bildirdiler. Bu nedenle şu anda proje yapım aşamasında. Elbette ki yapılırken her şeyin en güzeli, en sağlıklısı olmasını istiyoruz. Şu an için projenin hangi konuda küçültüldüğü, oda sayısında ne kadar küçültüleceğini bilmediğimiz için Baro olarak Bakanlığımıza bildirimde bulunarak taleplerimizi ilettik. Gerekli duruşma salonunun ebadı, avukat bekleme odaları, hakim-savcı odaları konusunda standartlar zaten Bakanlığın bünyesinde var. Türkiye’de Malatya dışında 80 vilayette adliye binası yapıldı. Bakanlık aslında metrekarelerin ne kadar olması gerektiğini bizden daha iyi biliyor. Umarım yeni yapılan projede de standartlara uygun bir şekilde yapılır.”