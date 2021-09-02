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Adliye Önünde Kendini Yakmak İstedi, Polis Müdahale Etti

Malatya'da benzin dolu bir küple adliye önünde kendini yakma tehdidinde bulunan şahsı polis ekipleri etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.

adliye önünde kendini yakmak i̇stedi, polis müdahale etti
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Adliye Önünde Kendini Yakmak İstedi, Polis Müdahale Etti

Malatya’da benzin dolu bir küple adliye önünde kendini yakma tehdidinde bulunan şahsı polis ekipleri etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.
Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sularında benzin dolu bir küple Malatya Adliyesi hizmet binası önüne gelen F.K. henüz bilinmeyen bir nedenle kendini yakmak istedi. Bir elinde benzin dolu küp, diğer elinde çakmak bulunan şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin çağrılarına olumsuz yanıt veren şahıs tehditler savururken bir anlık dalgınlığından yararlanan ekipler şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda ekip aracına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Aksoğan Tur

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(İHA)

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