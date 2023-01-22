ADIYAMAN’DAN İSVEÇ’E TEPKİ

Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki gösteren Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan, Osmanlı tokadının her zaman hazır olduğunu söyledi.

Yapılan basın açıklamasında Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim’i yakmasına tepki gösterildi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin , “Kur’an-ı Kerim konusunda maalesef batının bir sapkınlığı var. Bizler kutsal kitapların hiç birine, Kur’an da ne Tevrat’a, ne İncil’e, her hangi bir kutsala kesinlikle hakaret yoktur, bir yanlışlık yoktur. Ama bu durum batıda ara ara çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ki Kur’an-ı Kerim’e saldırmak, ona basmak, onu yakmak kadar alçakça hakaretler, hareketler yapılabiliyor. Ama Müslümanların bu konudaki dik duruşuyla bu durumun hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını görüyorlar ve görmeye devam edecekler. Aynı zamanda Osmanlı döneminden bu yana da ondan önceki İslami bütün dönemlerde de kim kutsalımıza el uzattıysa bunların karşılığı görülmüş ve görülmeye devam edecektir” diye konuştu. (İHA)