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Anasayfa / Asayiş / Adıyaman’da kaza 1 ağır 4 yaralı

Adıyaman’da kaza 1 ağır 4 yaralı

adıyaman’da kaza 1 ağır 4 yaralı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Kahta Baraj Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet B.(22) yönetimindeki Peugeot markalı 09 HP 977 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attıktan sonra tekrar yola savuruldu. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Ahmet A. (21), Uygar V., (20) ve Erol Ş. (22) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Erol Ş’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

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