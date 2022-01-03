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Adıyaman’da, çatı yangını korkuttu

adıyaman’da, çatı yangını korkuttu
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Adıyaman’da, bir evin çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 22142 sokakta bulunan Abdurrahman Önen’e ait 2 katlı evin çatı kısmında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda çatıda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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