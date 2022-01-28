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Adıyaman’da bir kadın yatağında ölü bulundu

adıyaman’da bir kadın yatağında ölü bulundu
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Adıyaman’da, sabah saatlerinde yatağında ölü bulunan kadının cenazesi otopsiye alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1908 Sokak içerisinde ailesiyle birlikte yaşayan 1 çocuk annesi Suat Salim (42), isimli yabancı uyruklu kadın, yakınları tarafından sabah saatlerinde yatağında hareketsiz halde bulundu. Suat Salim’in yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince Suat Salim’in öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen polis ekiplerince olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. İncelemeler sonrasında Suat Salim’in kesin ölüm nedenin belirlenmesi için cenaze otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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