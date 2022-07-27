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Anasayfa / Gündem /  Adis Jahovic, Bodrumspor’da

 Adis Jahovic, Bodrumspor’da

 Adis Jahovic, Bodrumspor’da
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Adis Jahovic, Bodrumspor’da

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig’e yükselen Bodrumspor, Göztepe ile yollarını ayıran Adis Jahovic’i renklerine bağladı.

 

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekiplerinden Bodrumspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Göztepe ile yollarını ayıran 35 yaşındaki Makedon santrfor Adis Jahovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bodrumspor’dan yapılan açıklamada “Hoş Geldin Adis Jahovic. Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz” denildi.
Adis Jahovic, Göztepe’nin yanı sıra Konyaspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor gibi Süper Lig takımlarının formasını giydi. (İHA)

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