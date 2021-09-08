ADIM ADIM ŞERİAT…

Adım adım şeriat geliyormuş!

Şeriat korkusuna düşene dek siz önce gidinde Şeriat ne demek onu öğrenin, sonra korkuyor musun dehşete mi kapılıyorsun kâbuslar mı yaşıyorsun, ne oluyorsanız olun.

Neymiş efendim! Yargıtay binasının açılışında Diyanet Başkanı, Cumhurbaşkanı ve Yargıtay Başkanı toplu olarak dua etmişlermiş!

Vay vay vay…

Kafaya bak kafaya.

Bu kafalarla bu ülke bir yere varamaz.

Zaten yetmiş yıldır da varamadığımız ortadaydı.

Bu adamların derdi dua ile değil adamların derdi Erdoğan ile değil adamların derdi hukuk ile değil…

Adamların derdi Din ile Allah ile Peygamber ile Hadisler ile.

Yani bunlar Allah’a savaş açmışlar farkında değiller.

Neymiş efendim “Laiklik elden gidiyormuş”

Yahuuu…

Asıl Laikliği elimizden alanlar sizlersiniz.

Yirmi sekiz Şubat olayları ve öncesi, sonrası sizler başörtülülere, namaz takkesi takanlara çarşaflılara neler neler yapmadınız mı?

Bırakın ülkemiz insanlarını, dünya şahit buna.

“Baskılar bin yıl sürecek” dendi on yılda yer ile yeksan oldu.

“Efendim, Cumhurbaşkanı neden her hafta Cuma namazı sonrası cami önünde açıklama yapıyormuş” ta “bu laikliğe aykırıymış” ta “gidip saray da veya başka bir yerde açıklama yapsaymış” ya…

Kafaya bak kafaya.

Adam öleceğini, mezara gireceğini, mezarda şeriat hükümlerine göre meleklere hesap vereceğini bilmiyor ki…

Hem bilse ne yazar ki…

İnanmadıktan sonra…

Veya inançlarının ne olduğunun farkında olmadıktan sonra…

Ha öyle ha böyle, adamlar İslami uygulamalardan, duadan, Kur’an lafzından Allah tan hadisten, ayetten, peygamber laflarından korkuyorlar.

Kafalarını kaldırıp Yunanistan’a baksalar, ABD’ye Beyaz Saraya, Fransa’ya baksalar veya Hıristiyan ülkelerin den hangisine bakarlarsa baksınlar orada devlet başkanları, bakanlar, Cumhurbaşkanları, Başbakanları veya devlet ricalinin Hıristiyan adetince İncil’e el bastıklarını, topluca dua ettiklerini, karşılarındaki Papazın sözlerini tekrarladıklarını, kendi inançlarına göre İncil’e el basarak yemin ettiklerini görecekler.

Onlarda Laiklik elden gitmiyor da biz de olunca laiklik gidiyormuş!

Şeriat geliyormuş!

Yetmiş yıldır aynı terane.

Bunu yapanda Erdoğan oluyormuş!

Kafaya bak kafaya.

Hadi oradan hadi….