adil gevrek’ten açıklama “lige çıkmayacağız!”

Adil Gevrek Canlı Yayında yaptığı açıklamada “Lige Çıkmayacağız!” dedi.

Adil Gevrek Yeni Malatyaspor Kulübü resmi Youtube kanalından yaptığı canlı yayında bir dinleyicinin sorduğu “UEFA’nın lig hakkında bir soruşturma açması gündemde, eğer soruşturma açılırsa önümüzdeki günler için neler düşünüyorsunuz?” sorusuna “Yeni Malatyaspor olarak soru işareti olan yerde biz hakkımızı arayacağız. Artık UEFA mı olur mahkeme mi olur bilemiyoruz. Şunu söyleyeyim biz Altay maçında ikinci yarıya çıkmayacaktık. Net söylüyorum! Rakibe olan saygımızdan yapmadık. Yarın da böyle devam ederse lige çıkmayacağız.” ifadelerini kullandı.