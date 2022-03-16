DOLAR

14,7150$% 0.08

EURO

16,1862% 0.53

STERLİN

19,2737£% 0.45

GRAM ALTIN

908,57%0,30

ÇEYREK ALTIN

1.477,00%-0,13

BİTCOİN

594115฿%4.58796

Akşam Vakti a 18:40
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Adil Gevrek’ten Açıklama “Lige Çıkmayacağız!”

Adil Gevrek’ten Açıklama “Lige Çıkmayacağız!”

adil gevrek’ten açıklama “lige çıkmayacağız!”
1

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Adil Gevrek Canlı Yayında yaptığı açıklamada “Lige Çıkmayacağız!” dedi.

Adil Gevrek Yeni Malatyaspor Kulübü resmi Youtube kanalından yaptığı canlı yayında bir dinleyicinin sorduğu “UEFA’nın lig hakkında bir soruşturma açması gündemde, eğer soruşturma açılırsa önümüzdeki günler için neler düşünüyorsunuz?” sorusuna “Yeni Malatyaspor olarak soru işareti olan yerde biz hakkımızı arayacağız. Artık UEFA mı olur mahkeme mi olur bilemiyoruz. Şunu söyleyeyim biz Altay maçında ikinci yarıya çıkmayacaktık. Net söylüyorum! Rakibe olan saygımızdan yapmadık. Yarın da böyle devam ederse lige çıkmayacağız.” ifadelerini kullandı.

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Toplu taşımaya bir destek daha

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.