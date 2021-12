flaş haber| adil gevrek bu kez bırakıyor mu?

Adil Gevrek bu kez bırakıyor mu?

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in Mayıs ayında düzenlenecek olan Seçimli Olağan Genel Kurulda başkanlığa aday olmayacağı, yerine kendisine yakın bir ismi aday çıkarmaya hazırladığı iddia edildi. Görev yaptığı süre içerisinde hiç bir zaman şeffaf olmayan, borçsuz şekilde devir aldığı sarı kırmızılı kulübün geldiği son durum itibariyle ekonomik bir uçuruma sürüklenmesinde baş sorumlu olan Gevrek’in sessiz sedasız bir şekilde görevi yakın çevresinden bir isme bırakmaya hazırlandığı öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig’de son iki sezonda küme düşme korkusuyla baş başa kalan Yeni Malatyaspor, bu sezonda ligde beklenen performansın altında kalarak korkulu rüyalar görmeye devam ediyor. Ligde bu sezon beşinci kez yer alan Malatya ekibi oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak topladığı 13 puanla ligdeki en başarısız dönemini yaşıyor. Son galibiyetini ligin 10.haftasında Altay’ı 2-1 yenerek alan sarı kırmızılılar, aradan geçen 4 haftalık periyotta hanesine sadece 1 puan yazdırmayı başardı. Ligin 14.haftasında Galatasaray’ı konuk eden Yeni Malatyaspor rakibiyle golsüz berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Puan sıralamasında 17. basamakta yer alan Doğu Anadolu ekibiyle üst sıralarda yer alan rakiplerinin arasındaki puan farkı da giderek açılmaya başladı. Daha önceki yıllarda ilk yarılarda topladığı puanlarla kümede kalmayı başaran Yeni Malatyaspor’un bu yıl önceki senelerin çok çok altında kalması sarı kırmızılı ekibin ligin ikinci yarısında çok ciddi sıkıntılarla baş başa kalabileceğini gösteriyor. Söz konusu durum sarı kırmızılı formaya gönül vermiş taraftarları ise tedirginliğe sevk ediyor.

KENDİSİNE YAKIN ADAY İDDİASI

Öte yandan yaşanan her türlü sportif başarısızlığın cezasını teknik direktör değişikliğine giderek fatura eden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek görevden ayrılma sinyalleri veriyor. Yaklaşık 8 yıldır yürüttüğü görev süresi içerisinde şeffaf olmayan Gevrek’in borçsuz şekilde devir aldığı sarı kırmızılı kulübü büyük bir borç batağına sürüklediği yapılan her mali genel kurulda bütün delegelerle paylaşılmıştı. Yakın çevresini kulübe üye yaptırarak aldığı delege oylarıyla mali kongrede açıklanan her kara tabloda kendisini aklatan Adil Gevrek’in, sezon sonunda yapılacak kongrede aday olmayı düşünmediği öğrenildi. Gevrek’in görevi bırakmak için kendisine yakın birkaç isimle temasta olduğu iddia edilirken, bu isimlerin Gevrek’in başkanlığını yaptığı İstanbul’da faaliyet gösteren iş adamları derneği içerisinden olduğu belirtiliyor.