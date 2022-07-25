Adem işi de olmadı

MURAT İPEKTEN

Yeni Malatyaspor yönetiminin görüştüğü eski kaptan Adem Büyük ‘ün Manisa FK ile prensipte anlaşmaya vardığı haberleri Yeni Malatyaspor taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

Yeni Malatyaspor’da göreve gelen yeni yönetimin transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle rotayı çevirdiği eski futbolcular Malatyapor kamuoyunda da heyecan yaratmıştı. Ancak tecrübeli ismin yine Spor Toto 1.lig ekiplerinden olan Manisa Futbol Kulübü anlaştığı haberleri sarı siyahlı camiada hayal kırıklığına neden oldu.

Adem Büyük, geçen sezon takım kaptanı olsak oynadığı Yeni Malatyaspor’da Marius Sumudica’nın ardınsan teknik direktörlük de yapmış ancak başarısız olunca kulüpten ayrılmıştı.

Adem Büyük Yeni Malatyaspor’daki son sezonunda, çıktığı 22 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Artvin Hopaspor’dan Beşiktaş alt yapısına transfer olan ve daha sonra profesyonel kariyerinde Akçaabat Sebatspor, Zeytinburspor, Altay, Manisanspor, Boluspor, Mersin İdmandurdu ve Kasımpaşa formaları giyen Adam Büyük 2019-2010 sezonunda Galatasaray forması da giydi.