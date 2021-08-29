adem büyük’ün 100’ü gülmüyor!

Yeni Malatyaspor’un deneyimli takım kaptanı Adem Büyük, Gaziantep maçının ardından sosyal medya uygulamasında gündem oldu. Dördüncü sezonunu geçirdiği sarı kırmızılı kulüp çatısı altında 100. karşılaşmasına çıkan Adem Büyük’ün performansı göz doldururken, milli takıma çağrılmaması nedeniyle yüzü gülmüyor!

Süper Lig’de geçen sezon attığı 17 golle yerli oyuncular arasında en fazla gol atan olan isim olan Yeni Malatyaspor’un deneyimli oyuncusu Adem Büyük, bu sezonda gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Ligde geride kalan üç haftada 2 gol kaydeden sarı kırmızılı kulübün takım kaptanı Adem Büyük, süre aldığı maçlardaki ustaca hareketleri ve istekli oyunuyla her kesimden beğeni topladı. Cumartesi akşamı 2-0 biten Gaziantep karşılaşmasında sarı kırmızılı formayla 100. maçına çıkan Adem Büyük, dördüncü sezonunu geçirdiği Yeni Malatyaspor formasıyla bugüne kadar 29 kez rakip ağları havalandırdı. Doğu Anadolu ekibinin yaşadığı sıkıntılı süreçlerde takım arkadaşlarına sürekli destek olan, zorlu maçlarda üstlendiği misyonla her zaman kurtarıcı olarak görülen Büyük, yaptığı 12 asistle de skora katkı sağladı.

“ÇAKMA FİLOZOF ŞENOL GÜNEŞ”

Gaziantep maçında gol kilidini açan Adem Büyük, geçen hafta Yeni Malatyaspor’un Göztepe’yi 1-0 yendiği karşılaşmada da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Yükselen gol grafiği dikkat çeken deneyimli oyuncu için Yeni Malatyaspor sosyal medya hesabından milli takım teknik direktörü Şenol Güneş’e göndermede bulunuldu.

Ay yıldızlıların, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılmayan Adem Büyük için, “Her maç üstün performansla gol atıp milli takıma çağırılmayan erkek kombini” ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım sonrası sosyal medyada gündem olan Adem Büyük için atılan destek mesajlarında, “Enes Ünal bir defa hak ediyorsa, Adem Büyük on defa hak ediyor!”, Milli takımı ananın ak sütü gibi hak ediyorsun. Almayanlar utansın”, Adem Büyük milli takımı sonuna akdar hakkediyor. Geçen sezon 7 gol atmış, ondan önceki sezon Galatasaray’da 11 golü var. Bu sezon iki maçta iki golü var. Peki Kenan ve Enes’in nesi var. Çakma filozof Şenol Güneş” ifadeleri yer aldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ