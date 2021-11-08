ADD’den ‘Kaymakam Miraç Akbulut’ açıklaması

Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları, Ordu Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut’un görevden alınmasına ilişkin, “Atatürk sevgisini, Cumhuriyet bağlılığını, Atatürk’ün sözlerini ‘suç’ saymak, görevi ve unvanı ne olursa olsun kimsenin haddi değildir” açıklamasını yaptı.

Millioğulları, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ordu Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut’un Cumhuriyet Bayramı konuşmasında; vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ten övgü ile söz edip minnet, özlem ve saygıyla anması ve “Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır” sözlerine yer vermesi bazılarını rahatsız etmiş, şikâyet konusu olmuş.

Gariptir ki; bu hadsiz ve haksız şikâyet yetkililerce ciddiye alınıp “Görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutum“ gibi anlaşılması olanaksız bir gerekçe ile hakkında soruşturma açılan değerli Kaymakamımız, “Soruşturmanın selameti açısından” görevden uzaklaştırılmış. Olayın duyulmasından itibaren yükselen ve giderek şiddetlenen tepkiler, bu uygulamanın toplum vicdanını derinden yaraladığını göstermektedir. Aziz milletimizin büyük çoğunluğunun Akbulut’a sahip çıktığını görmek ise, bu utanç verici durumun tek sevindirici yanı olmuştur. Atatürk sevgisini, Cumhuriyet bağlılığını, Atatürk’ ün sözlerini ‘suç’ saymak, görevi ve unvanı ne olursa olsun, kimsenin haddi değildir. Ülkemizin en büyük demokratik kitle örgütü olan Atatürkçü Düşünce Derneği; genel başkanından en yeni üyesine kadar, toplumumuzun gösterdiği bu haklı tepkiye yürekten katılıyor, değerli Kaymakamımız Miraç Akbulut’un yanında olduğunu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

(Bülten)