ADAYLAR MEMURLUK İÇİN TER DÖKTÜ

HÜSEYİN KOCAMAN

Yüz binlerce insanın memur olma umuduyla harıl harıl derse çalıştığı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) birinci ve ikinci oturumu dün gerçekleştirildi. Malatya’da binlerce vatandaşın girdiği sınavda adaylar memur olmak için ter döktü.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dün gerçekleştirildi. Yüz binlerce kişinin memur olma umuduyla sınavın birinci ve ikinci oturumuna

En son 2020 yılında gerçekleştirilen ve 1 milyon 398 bin 728 kişi başvurduğu KPSS’ye 93 bin 53 kişi katılım sağlamamıştı.

Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilen sınava bu yılda milyonlarca kişi kamu sektöründe memur olma umudu ile girdi. Saat 10.15’te başlayan sınavın ilk oturumunda adaylara Genel Yetenek Testinde 30 Türkçe, 30 Matematik sorusu olmak üzere toplam 60 soru yöneltilirken, Genel Kültür Testinde ise 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru yöneltildi. Toplam 120 sorudan oluşan sınav için adaylara 130 dakika süre verildi. Saat 14.45’te başlayan 2’nci oturumda ise, adaylar Eğitim Bilimlerinden 80 soruyu cevapladılar.

“ÇALIŞAN KİŞİLERİN YAPACAĞI SORULARDI”

Sınava giren adaylar ise oldukça heyecanlıydı. Sınavdan çıktığı halde üzerindeki sınav heyecanı devam eden 34 yaşındaki Hasan Şahin, sınavın zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyledi. Şahin, “Çalışan kişilerin kolaylıkla yapabileceği bir sınavdı. Özellikle Matematik soruları çok kolaydı. Türkçe de paragraf sorularını çözerken biraz zorlandım ama yine de iyi geçti” ifadelerini kullandı.

“BU SENE BİRAZ ZORLANDIM”

26 yaşındaki Melike Erturhan’da sınavın 2020 yılında yapılan sınava göre biraz daha zor olduğunu söyleyerek, “Türkçe bölümündeki paragraf soruları çok uzundu, Matematik ve Genel Kültür soruları da geçen yıla oranla biraz daha zordu bu sene biraz zorlandım” dedi.

“İYİ PUAN BEKLİYORUM”

Soruların kolay olduğuna dikkat çeken 24 yaşındaki Emir Mumcu, sınava ilk kez girdiğini söyledi. Mumcu, kendini denemek için sınava girdiğini belirterek, “Sorular kolaydı. Kendimi denedim ama az da olsa çalıştım. İyi bir puan bekliyorum. Umarım bu yıl benim için güzel bir yıl olur” ifadelerine yer verdi.

ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI 6 VE 7 AĞUSTOS’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İlk oturumu dün gerçekleştirilen sınavın alan bilgisi oturumu ise 6 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. İki oturum şeklinde gerçekleştirilecek alan bilgisi sınavının saat 10.15’te başlayan ilk oturumunda adaylar kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında sorular yöneltilirken, saat 14.45’te başlayan ikinci oturumda hukuk, iktisat ve maliye alanlarında sorular yöneltilecek. 7 Ağustos saat 10.15’te ise alan bilgisinin son oturumu olan 3. oturumda adaylar işletme, muhasebe ve istatistik alanlarına ilişkin soruları yanıtlayacak.

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ 14 AĞUSTOS’TA

2022 yılı KPSS’nin son sınavı olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 14 Ağustos’ta saat 10.15’te gerçekleştirilirken İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45’te gerçekleştirilecek. Adaylar sınav sonrası sınav ile ilgili öneri ve görüşlerini ÖSYM’nin aday işlemleri sitesinden sınavdan sonraki Cuma gününe kadar iletebilecek.

SONUÇLAR 2 EYLÜL’DE

31 Temmuz 22 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının ÖSYM tarafından 2 Eylül 2022 ‘de açıklanması bekleniyor.