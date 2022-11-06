“Adayımız Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kararımız Cumhur İttifakı”

Mustafa Destici Malatyalılarla buluştu

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Türkiye’nin hürriyetinin, istikbalinin ve istiklalinin, bölünmez bütünlüğünün tarafında olduklarını söyleyen Mustafa Destici, “Biz doğru taraftayız ve doğru tarafta olmaya da devam edeceğiz. Konu iktidar-muhalefet meselesi değildir, konu Türkiye’nin egemenlik meselesidir. Cumhur İttifakı ile birlikte yürüyecek, birlikte karar verecek ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Adayımızda, kararımızda bellidir. Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kararımız Cumhur İttifakıdır. Cumhurla birlikte kazanacak ve Cumhurla birlikte yani sizlerle birlikte büyük Türkiye idealini gerçekleştireceğim” dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Malatyalılarla bir araya geldi. 2023 seçimleri öncesi seçim mitinglerine başlayan Büyük Birlik Partisi lideri Destici’nin ilk durağı Malatya oldu. Soykan Meydanı’nda düzenlenen mitingde yoğun bir sevgi seli karşılanan Destici, Büyük Birlik Partisi’ne, Muhsin Yazıcıoğlu’nun emanetine Malatya’nın her seçimde Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir destek ve katkı verdiğini belirterek Malatya ve Malatyalıların gönlümde çok özel ve ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Büyük Birlik Partisi “Sevdamız Türkiye, Hedef 2023” mitinginde konuşan Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Abdulvahap Kaaraman, Türkiye’de 7 bölgede yapılacak olan mitinglerden ilkinin Malatya’da gerçekleşmesinden gurur duyduklarını ifade ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Türk milletinin 2 bin yılın üzerinde bir devlet geleneğine sahip olduğunu söyleyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk milletinin dünyanın kadim ve en köklü medeniyetlerinden birinin mensubu olduğunu belirtti.

“ASGARİ ÜCRET ARTIK 6 AY DA BELİRLENSİN FİKRİNİ İLK BU KARDEŞİNİZ ORTAYA ATTI”

Bu topraklarda onurumuzla hür ve bağımsız bir şekilde var olduk ve var olmaya devam edeceğiz diye konuşan Destici, “Herkese hatırlatmak istiyorum, Türk milleti unutmaz, Türk milleti dostluğu da, düşmanlığı da unutmaz, hainliği de, hainleri de unutmaz, hainlerin dostlarını da unutmaz. Türk milleti vefalı bir milletidir, dostluğumuza güvenin, düşmanlığımızdan korkun. Kıymetli vatandaşlarım toplumumuzun önemli bir kesiminin büyük oranda pandemi süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sebep olduğu yüksek enflasyon ve dövizdeki artışlardan kaynaklanan bir hayat pahalılığı süreci iç,inden geçtiğini biliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızız hayat pahalılığından korumak, yüksek enflasyona ezdirmemek için her türlü mücadeleyi verdik ve çözüm önerilerimizi de hükümetle, meclisle paylaştık. Bu önerilerimizin tamamına yakınında hükümetimiz ve Cumhur İttifakımız tarafından desteklenerek kabul edildi. Asgari ücretlilerimizin hep yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Biliyorsunuz yüksek enflasyonlu sürece girince asgari ücret bir yılda değil artık 6 ay da belirlensin fikrini ilk bu kardeşiniz ve Büyük Birlik Partisi ortaya attı. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı da kabul etti ve 2022 yılı içinde asgari ücretlilerimizin aldığı ücretlere yüzde 95 civarında zam yapıldı ve inşallah yılbaşında da yine asgari ücrete enflasyonun çok üzerinde bir artış yapılarak asgari ücretlimiz daha da rahatlatılacak. Emeklilerimizin hep yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 3600 ek gösterge bekleyen memurlarımızın, bu taleplerinin karşılanmasına öncülük ettik ve destek verdik elhamdülillah kavuştular. Taşeron işçilerimizin kadroya geçmelerine katkı sağladık. Kendisi de çiftçilik kısmen tarım yapan bir kardeşiniz olarak çiftçilerimizin, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ve bunların daha çok desteklenmesi gerektiğini ifade ettik ve gerekli desteklerin verilmesine katkı sağladık.” şeklinde konuştu.

“MALATYA DA KAYISI, PANCAR VE TÜTÜN ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİK”

Atama bekleyen öğretmenlerin, ücretli öğretmenlerin, fahri kuran kursu öğreticilerin, vekil imamların ve kamu şeflerimizin sesi olduklarını ve daha güçlü bir şekilde sesleri olmaya devam edeceklerini dile getiren Mustafa Destici, “Sanayicimizin, üreticimizin, esnafımızın her daim yanındayız ve yanlarında durmaya da devam edeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların bir hak mücadelesi verdiğini ve mutlaka haklarının iade edilerek emeklilik haklarının kendilerine verilmesi gerektiğini söyledik. İşte şimdi yılbaşından önce bu da yapılacak, Cumhur İttifakı yapacak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin yaşa taktığı vatandaşlarımıza emeklilik hakkını Cumhur İttifakı verecek. Tabi burada ayrıntı şu 8 Eylül 1999’dan önce işe giren bütün emeklilerimizi kapsamasını hatta staj mağdurlarımızın da buna dâhil edilmesini bekliyoruz. Yine aynı şekilde kamuda sözleşmeli olan 600 bin sözleşmeli işçimiz ve KİT’lerde çalışan 80 bin taşeron işçimize de yılbaşından önce kadro imkânı Cumhur İttifakı ve hükümetimizi tarafından sağlanacak. Şimdi bunları buradan söylüyorum ki Kılıçdaroğlu duysun ve o da sonra desin ki ‘Biz söyledik, yaptılar desin’ o da bir şey söylemiş olsun. Geçen akşam Malatya da kayısı, pancar ve tütün üreticileri arkadaşlarımız ile görüştük ve sorunlarını dinledik. Malatya’da Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı da taban fiyatı belirlemediği için ürünlerin hak ettiği değeri bulmadığını ifade ettiler. Kayısı da çiftçimizi tatmin edici bir taban fiyatın belirlenmesi için gerekli çalışmaları başlatacak ve her türlü katkıyı verecek ve bunu da Türkiye’nin gündemine taşıyacağız. Üreticiler su ve sulama kanaları ile ilgili talepleri ve problemleri olduğunu söylediler. Bunlarla da ilgileneceğiz. Yine aynı şekilde ilçelerimiz ve özellikle de Pütürge ilçemizin yol problemlerini biliyoruz, daha konforlu ve daha güvenli bir ulaşım sağlanması için gerekli görüşmeleri yapacak ve bu problemlerin çözülmesine de Büyük Birlik Partisi ve Cumhur İttifakı olarak katkı sağlayacağımız buradan belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“ÜLKEMİZİN BÜYÜK BİRLİK PARTİSİNE VE ALPERENLERE İHTİYACI VAR”

Geçmiş dönemdeki seçimlere de Cumhur İttifakının bir parçası olarak katıldıklarını söyleyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici,“Şimdi de devletimizin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, aziz milletimizin istiklalini, istikbalini ve refahını gözeterek Cumhur İttifakı ile yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir çıkar hesabı ve siyasi kaygı gütmeden ülke meselelerinde devletimizin ve hükümetin yanında olduk, zaman içinde eleştirilerimizde oldu. Hükümetin kararlarına katılmadığımızda oldu, fikirlerimizi muhataplarına yine dürüstçe olabildiğince açık bir şekilde saygı ve nezaket dairesinde ifade ettik, saygı ve nezaketle de mukabele gördük. Kişisel olarak da çok sayıda kanun teklifinde imzam bulunuyor. Birçoğu yasalaştı. Pandemiden ekonomiye, savunmadan enerjiye, terörden dış politikaya, sanayiden eğitime, hükümetin görev alanlarındaki sayısız konuda hükümetin çalışmalarına ve önerilerine katkı da bulunduk. Ülkemizin Büyük Birlik Partisine ve Alperenlere ihtiyacı var, ülkemizin Büyük Birlik Partisi’nin katkısına ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz. Bu ancak sizin destekleriniz ile mümkün olacaktır. Büyük Birlik Partisi’ne, Muhsin Yazıcıoğlu’nun emanetine Malatya her seçimde Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir destek ve katkı verdi. Bu açıdan da Malatya ve Malatyalıların benim gönlümde çok özel ve ayrı bir yeri var. Üniversite kadromu da ilk buradan aldım. Yani Malatya’nın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Tarafımızı sizin istikametinize, değerlerinize ve inançlarınıza göre belirledik. Biz Türkiye’nin ve Müslüman Türk milletinin tarafındayız. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkmeni biz bu büyük Türk milletinin tarafındayız. Biz Mehmet’in, Mehmetçiğin, şehidin ve şehit ailesinin tarafındayız, biz Diyarbakır annelerinin, Türkiye’nin hürriyetinin, istikbalinin ve istiklalinin, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün tarafındayız. Biz doğru taraftayız ve doğru tarafta olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“ADAYIMIZDA, KARARIMIZDA BELLİDİR”

Konunun iktidar-muhalefet meselesi olmadığını, konunun Türkiye’nin egemenlik meselesi olduğunu ifade eden Mustafa Destici, “Konu Türkiye’nin bağımsızlık meselesidir. Konu Türkiye’nin yönetimini yabancıların değil, milletimizin belirlemesi ve milletimizin kendine sahip çıkma meselesidir. Ülkemize, bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze, topraklarımıza, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkacağız. Muhsin Yazıcıoğlu’nun, şehidimizin emanetlerine sahip çıkacağız. Cumhur İttifakı ile birlikte yürüyecek, birlikte karar verecek ve birlikte olmaya devam edeceğiz. Adayımızda, kararımızda bellidir. Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kararımız Cumhur İttifakıdır. Cumhurla birlikte kazanacak ve Cumhurla birlikte yani sizlerle birlikte büyük Türkiye idealini gerçekleştireceğim.” diye konuştu.

Miting sonunda Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Abdulvahap Karaman, Genel Başkan Mustafa Destici’ye, hediye ve kayısı takdim etti. YeniMalatyaspor 2. Başkanı Faruk Günbay ise Mustafa Destici’ye YeniMalatyaspor forması ve atkısını takdim etti.