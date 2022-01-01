DOLAR

13,2563$%0.55

EURO

15,1316%1.2

STERLİN

17,9590£%0.52

GRAM ALTIN

780,53%1,57

ÇEYREK ALTIN

1.257,00%1,47

BİTCOİN

614980฿%-1.02665

İmsak Vakti a 06:09
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Adana’da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı

Adana’da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı

0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Adana’da yeni yılın ilk dakikalarında iki grup arasında “yan bakma” meselesi yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir genç suratından bıçaklanarak yaralandı. Ambulans gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi çarşı ve mahalle bekçileri yaptı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yeni yılı kutlamak için cadde üzerinde eğlenen iki grup arasında “yan bakma” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir genç suratından bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gerçekleştiren şüpheliler ise genci bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı gence ilk müdahaleyi çarşı ve mahalle bekçileri yaptı. Yaralı genç sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Gaziantep yeni yıla sessiz girdi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.